季麟連批韓國瑜　盧子弟兵黃健豪轟專制

國民黨副主席季麟連批韓國瑜，藍委黃健豪轟專制。（照片：黃健豪臉書） 中評社台北4月30日電／中國國民黨副主席季麟連29日力挺“立院”黨團總召傅崐萁的“國防”預算版本，稱不相信“立法院長”韓國瑜會做出賣黨求榮的事，否則黃復興建請開除韓黨籍，引輿論熱議。台中市長盧秀燕子弟兵、國民黨籍“立委”黃健豪29日在臉書發文痛批，要求大家意見都一樣，不然就開除黨籍，這叫專制。他質疑“您哪個單位啊？”



季麟連29日在中常會談“國防”預算開砲嗆，“如果韓國瑜會做出賣黨求榮的事，建請開除黨籍”，還喊話國民黨籍“立委”徐巧芯“不要親痛仇快”。徐巧芯說，絕對不會做出親痛仇快的事情，強調她個人事小，但她非常反對“開除韓院長黨籍”的相關言論，院長協商很辛苦，應該給予尊重。



季麟連傍晚則透過黨中央新聞稿澄清，對韓國瑜的人格操守深具信心，身為黃埔子弟，韓忠黨愛國的赤忱是國民黨與黃埔子弟的榮耀。他說，韓國瑜在“立院”調和鼎鼐，協調朝野“立委”審議〈“國防”採購特別條例〉草案，必不負民眾期待。



黃健豪痛批，意見不一樣，大家講清楚，各自負責，這叫政治；要求大家意見都一樣，不然就開除黨籍，這叫專制。韓國瑜是“立法院”的院長，要折衝協商，要主持議事，要在朝野高度對立的環境下找出共識。韓國瑜也是國民黨的從政黨員，所以輔選站台、反罷免助講掃街，全台跑透透，是今天在野黨還能在“國會”撐住的助力之一。韓國瑜在“國會”第一線，面對各方勢力及風險，他的想法和經驗，應該做為我們重要的政治資產。



黃健豪質疑，對公共政策的立場不一樣，就指控別人“賣黨求榮”，就威脅開除黨籍？“不客氣地問一句：您哪個單位啊？”現在是完全不尊重國民黨團全體“立委”投票支持的韓國瑜就對了？