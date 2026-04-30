沈伯洋找王世堅訪基層碰壁　游淑慧曝原因

國民黨籍台北市議員游淑慧。（中評社 資料照） 中評社台北4月30日電／民進黨不分區“立委”沈伯洋參選台北市長呼聲高，近期以短捲髮新造型勤跑基層，還被綠營、青鳥狂洗讚有明星臉。曾與綠委王世堅競選過“立委”的中國國民黨籍台北市議員游淑慧提到，沈伯洋想找王世堅跑基層，但綠營里長不喜歡王。至於明星臉話題，連民進黨發言人吳崢都很無奈，不知道該怎麼替沈伯洋辯護。



2024年“立委”選舉，士林、大同區綠營王世堅大勝藍營游淑慧。



游淑慧29日在《新聞大白話》節目表示，沈伯洋不是最強母雞，他可能是提款機。王世堅說沈伯洋有跟他聯繫，希望安排時間走訪基層，看起來是說雙方行程很忙，沒有約成。其實是沈伯洋找錯人了，王世堅沒辦法帶他走基層。因為民進黨籍的里長都超討厭王世堅，這是事實。



游淑慧指出，大家都知道王世堅是民進黨的良心，民進黨的支持者是沒有辦法容納民進黨的良心的。王世堅其實處於一種比較尷尬的狀況，就是中間選民很愛他，但是民進黨深綠支持者是很厭惡他。常常有大同區的綠里長“藕斷絲連”地跟她說：“妳再來選，我一定會支持妳”！



游淑慧認為，沈伯洋真的對台北市有很多錯誤的意見，例如以為台北衹有一個雙城論壇。明年還是後年，台北還要辦一個大的自行車論壇，台北是一個非常國際的都會。不然不會拿到世界設計之都，也不會可以舉辦聽奧、世大運。為什麼在民進黨的小腦袋、小眼睛裡，台北只能跟上海聯繫？台北跟東京、跟美國很多城市有很密切的往來，結成姊妹市。



游淑慧強調，沈伯洋如果連這些都不知道，建議他多去做功課。沈伯洋說台北要多跟國際接軌，呼籲他去敦促“外交部”，多去跟先進國家接軌，讓賴清德可以去訪問日本、美國。沈伯洋還是先做好他“立委”的工作吧！



同日，游淑慧在《誰來早餐》節目中透露，近日綠營、青鳥不斷吹捧沈伯洋新造型像車太鉉、Rain等韓國男明星，她在電梯中遇到民進黨發言人吳崢。吳崢垂頭嘆息說，“唉，又多了一個池珍熙（韓劇《大長今》男主角）”。吳崢覺得很無奈，不知道怎麼幫沈伯洋辯護。