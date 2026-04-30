郭正亮提醒蔣萬安　下半年基改食品恐入校園

郭正亮。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北4月30日電／台美對等貿易協定（ART）完成簽署後，除美國輸台發芽馬鈴薯放寬標準，美國花生也將零關稅來台，萊豬、萊牛恐也將放寬。前“立委”郭正亮質疑 “行政院副院長”鄭麗君談判團隊為何要棄守“特別安全條款”？郭正亮還提出警訊，未來基改食品恐將入侵校園，台北市長蔣萬安要有保護措施。



郭正亮29日在《大新聞大爆卦》節目表示，美國有些搞不好是生產過剩，就先進來搶市佔率，“搞不好價格弄到0都有可能？他要先搶市佔率嘛！讓你吃到他的口味。”所以不要低估美國農業行銷的本事，百分之百是世界最強的！



郭正亮提到，美國每次在外面談貿易，都是在談農產品，因為他為了搶市佔率，一開始真的有可能用低價傾銷。而台灣這種最怕美國的，根本不敢抓！到時候就會看到，台灣產品的市佔率，一個一個被他翻掉。



郭正亮指出，而且花生使用的場所非常多，絕對不是衹有所謂新鮮花生，“所以只要讓他進來了，自然而然...我覺得我們‘農委會’（‘農業部’），這次鄭麗君代表談判的這個隊伍，他到現在都沒有解釋，為什麼要放棄‘特別安全條款’？”



“他沒有解釋，就是美國要求，他就接受了！”郭正亮強調，而且衍生出去還有很多產品，還包括基改的食品，這個到時候台北市、蔣萬安都可以拿來當成主要的議題，台北市到時候一定會有一個特別的自我保護措施，跟當年台北市長郝龍斌在保護美牛一樣。



郭正亮直指，台北市的家長會一定會非常在意這個問題，因為到時候，中小學《學校衛生法》不能用，到時候它要進營養午餐，你怎麼辦？所以很多議題的外延，到了下半年就會燒開了。因為我們的ART還沒有簽，“行政院”還沒有送進來，ART送進來你就知道了，我們是怎麼知道的？因為美國2月23日公布了《貿易障礙報告》，我們是看到這個才知道的，事實上ART你還沒看到，農產品的部分。因為那是跟台積電在一起的，所以壓力是在台積電。難以理解，為了美國要連“特別安全條款”都放棄？