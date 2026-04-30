黃健豪再轟季麟連非軍人應有風骨　應道歉

藍委黃健豪接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月30日電（記者 莊亦軒）國民黨副主席季麟連昨日在中常會上發言，針對軍購案揚言要開除“立法院長”韓國瑜黨籍，震撼黨內。親台中市長盧秀燕的國民黨籍“立委”黃健豪今早受訪要求季麟連道歉，表示如果因為意見不同就要把人開除黨籍，跟當年民進黨發動大罷免到底有何不同？大家都經歷過創傷，季麟連卻在傷口上灑鹽。



黃健豪並喊話季麟連，應該為他在中常會上的發言道歉，這樣的發言的確是傷害了國民黨支持者的信心。這不是一個軍人應有度量、風骨。季強調他跟韓國瑜是鐵打的兄弟，傷害了兄弟的感情應該要自己出來面對傷害。



黃健豪力挺韓國瑜，昨晚在臉書發文表示，對公共政策的立場不一樣就指控別人賣黨求榮，就威脅開除黨籍，不客氣的問一句：您哪個單位啊？現在是完全不尊重國民黨團全體“立委”投票支持的韓國瑜院長就對了？



黃健豪30日在“立院”受訪表示，“我們是韓國瑜的選民，我們都有投票給韓國瑜擔任“立法院長”，韓國瑜也是國民黨團所有“立委”一致決定支持的對象”。



他表示，昨天黨團大會討論了一個多小時非常豐富，各方意見都有。每一位委員或是有參選考量的委員，都有表達不同意見，有的人認為有影響，有的人認為沒有影響，不管支持或反對，大家都有提出不同想法。未來一周大家還會持續溝通，看能不能達到一個平衡，提出讓各界都能夠接受的版本出來。



黃健豪表示，像昨天針對軍購案討論，內部成員大家都有不同意見，各自把想法、利害分析得失把它講出來就好。像是季副主席有很強的軍事經驗，如果能提供給黨團成員相關監督的資料，我想大家樂觀其成，但我們看到的是在中常會中情緒性的發言。



黃健豪分析，想請問季副主席是哪個單位，怎麼可以用這樣的態度面對同黨同志？我們在第一線處理這麼多議題的時候，黨中央卻不支持我們“立院”黨團也不支持我們選出來的“立法院長”，我想這會讓所有國民黨支持者感到寒心，季副主席應該為他在中常會上的發言道歉，這樣子的發言的確是傷害了國民黨支持者的信心。



黃健豪指出，“立法院”黨團也是國民黨第一線的戰場，如果黨中央背後捅刀沒有支持黨團的問政，會讓所有“立委”寒心。