美農產免關稅輸台　許淑華籲公布所有細項

許淑華表揚模範勞工。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月30日電（記者 方敬為）台美對等貿易協定（ART）給予美國花生零關稅輸台，引起本土農民緊張，29日又傳出柑橘類也將獲得關稅減免。中國國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，ART涉及1482項農產品輸台，但政府未主動說明，要等到“立法院”詢答才揭露，對本土農業的保護是很不負責任的做法！呼籲官方應公開透明所有開放的農產品細項，以利地方提早因應。



今年2月簽訂的台美對等貿易協定（ART）將有1482項美國農產品零關稅輸入台灣，其中將開放美國花生以“零關稅、豁免特別防衛措施（SSG）”的優勢進口台灣市場，引發本土農民緊張。29日又傳出ART恐將對美國寬皮柑進口關稅由35%降為10%。“農業部”回應稱，美國寬皮柑進口量極低，市場消費佔比例僅1%。



針對ART對台灣農業的衝擊，許淑華30日出席南投縣模範勞工表揚活動，呼籲官方應公開所有受影響的農產品細項，切勿對衝擊本土農業的影響避而不談。



許淑華指出，民進黨政府在對外宣傳時，往往只放大台灣農產品外銷美國的利多，卻刻意淡化美國大宗進口農產品對本土農業的實質衝擊，包括近期傳出的花生、稻米、柑橘等，農民都是被動得知，各項農作物的開放資訊零碎，非由政府主動布達。這種資訊不對等的作法，讓農民只能在消息見報後暗自擔憂，不僅無法預做準備，更遑論向政府爭取必要的政策協助。



許淑華說，理解政府有來自美國的壓力，但行政團隊缺乏應對能力與擔當也是一大問題，不僅沒有提出總量管制或年度進口配額等保護方案，甚至抱持著“蒙著頭幹、沒被抓到最好”的僥倖心態。她強調，當外界提出質疑時，政府僅以“對台灣農特產品有信心”、“可銷往他國”等空話敷衍，這種害怕基層反彈而刻意隱瞞的執政態度，對農民毫無實質幫助，極不可取。



許淑華強調，這次花生之亂讓主要產區雲林縣的農民人心惶惶，南投也是農業大縣，她身為縣長，絕不容許縣內產業在這波貿易衝擊中受到波及，她將積極串聯南投縣籍“立委”與國民黨“立院”黨團，強烈要求“農業部”等相關單位將開放清單全面攤在陽光下，並根據本土產量進行嚴謹的衝擊評估，期盼行政團隊能就事論事、務實面對問題，與“立法院”共同商討出完善的配套解方，讓農民能及早調整步伐，安度此次市場開放的嚴峻挑戰。