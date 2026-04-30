台修法放寬入罪？藍轟復辟刑法100條

陸委會副主委梁文傑。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月30日電（記者 張穎齊）“立法院”內政委員會30日審查《“國家安全”法部分條文修正草案》等案，朝野黨團就“行政院”要將《“國安法”》第2條第1款及第7條第1項規定“任何人意圖危害“國家安全”或社會安定”改成“足以生危害於“國家安全”或社會安定”爭論不休，在野黨怒轟民進黨是要復辟《刑法》100條，擴大辦思想犯嗎？民進黨對不起民主前輩。現場火藥味十足。



無黨籍“立委”高金素梅痛批，民進黨過去為鄭南榕爭取言論自由，如今卻修法恐限縮自由，是在打臉過去的自己，“足以生危害”5字是抽象危險推論，將人民思想入罪，行政機關以“國安法”定罪率低為由修法，非常赤裸裸，陸委會副主委梁文傑是否自居法官、法律仲裁者？



“政院”此次修《“國安法”》針對發起、資助、主持、操縱、指揮、發展或參與組織等行為，增訂“足以生危害於“國家安全”或社會安定”要件，強調以明確構成要件限縮處罰範圍。現行條文採“意圖危害”作為構成要件，“法務部”認為舉證困難，擬改以客觀危害要件取代，引發爭議。



陸委會副主委梁文傑說明，現行條文需證明“意圖危害“國安”，舉證困難，因此“法務部”認為改為“足以生危害”條件，可使構成要件更明確。



“立法院”內政委員會30日審查《“國家安全”法部分條文修正草案》等案，邀集陸委會副主委梁文傑等行政官員列席，輪值召委為民進黨籍“立委”李柏毅。綠委在現場立起“國安法”案還要擋多久？”的板子。



民進黨籍“立委”黃捷首先發言痛批，國民黨要批評都可以，沒禁止，“國安法”進行實質討論沒有問題，國民黨為何害怕討論內容？就像國民黨主席鄭麗文、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁想提出新台幣3800億軍購版本也可討論啊？為何害怕討論？