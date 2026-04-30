陳佩琪怨柯不如三腳狗　賴今發文與斑斑互動

賴清德輕輕撫摸斑斑。（照:賴清德threads） 中評社台北4月30日電／台灣民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪29日再度發文砲轟檢調，為先生、前台北市長柯文哲抱不平，甚至出言提及賴清德的殘疾愛犬“斑斑”，引爆網友怒火。而賴清德今早在社群曬出自己與領養的愛犬斑斑互動的影片，他不斷撫摸愛犬的頭，文中寫著，天雨路滑，小心著涼。頗有隔空回應陳佩琪之意。



陳佩琪昨天在臉書發文，先是稱讚民眾黨主席黃國昌年輕耐勞，之後又提到丈夫經過一年關押，體力和身型都衰老許多，在身心被雙重壓迫下，健康退化比自然老化嚴重許多，忍不住怒斥判決書都照抄檢察官的起訴書的汙蔑理由和內容，“我的先生，一個當了25年的重症醫師、八年首都市長、五年創黨的黨主席，真不知何以致此、要你們如此對待他？我的先生、柯文哲，在你們這些人心目中竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如”。



貼文一出，迅速遭到網友砲轟，陳佩琪則回應“我沒攻擊狗啊，我是人(human being)，被...、...攻擊的很慘啊！”



賴清德今一早在社群Threads發文，內容是他與2024年領養的斷肢小狗斑斑的互動影片。他並指出，今天的天氣稍稍轉涼了，很多地方也開始下雨，出門在外要特別注意天雨路滑，記得把雨具帶在身邊，別讓自己淋濕著涼了。



他說，出門前那一眼的守候，總讓人多了一點牽掛，也多了一分安心。