藍軍購分歧　葉元之：美發價書來問題都解決

藍委葉元之。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月30日電（記者 莊亦軒）中國國民黨因軍購特別預算規模出現分歧，引發風波。國民黨籍“立委”葉元之30日受訪表示，昨天第一時間坐在季旁邊的國民黨主席鄭麗文、國民黨“立院”黨團總召傅崐萁都示意不要再講下去，其實就是季副主席感情比較豐沛，所以講出這樣的話。



葉元之指出，季麟連是希望“軍購條例”版本能夠支持黨中央版3800億+N，他自己覺得3800億+N與8000億版本，殊途同歸。反正就是美國發價書來了，國民黨都會通過，時間早晚而已。只要發價書趕快來，那這些問題都解決了。



葉元之針對之前軍購採購亂象指出，之前像是“國防部”委託茶葉行、馬桶商去辦理軍火，這個民眾都覺得非常荒謬。之前預算有編一張椅子5萬元、一瓶水200元。大家都覺得錢被亂用，所以放在年度預算好監督，合理的監督也是必要的。



國民黨副主席季麟連29日在國民黨中常會砲轟韓國瑜如果“賣黨求榮”，他一定大義滅親，建議開除韓國瑜黨籍。近來表態支持8000億元軍購方案的“立委”徐巧芯，也被季麟連點名。季說，在“立委”選舉也好、反罷也好，黃復興全力挺徐巧芯，所以請徐巧芯千萬三思，不要做出親痛仇快的事情，敬請優秀的全體中常委呼籲全體“立委”、全黨黨員一致支持總召傅崐萁的版本（3800億元+N）。



葉元之今天在“立院”受訪表示，韓國瑜昨天在臉書發文，包括鄭麗文、很多黨內人士都去留言加油，昨天是一個突發狀況，季麟連講話大家都有點錯愕。



葉元之表示，季的發言脈絡倒也不是說韓院長一定是“賣黨求榮”。他是說他跟韓院長40年交情，他覺得韓院長不會做出這樣的事。季的前提是他覺得韓院長不會，所以從頭到尾也不是說要開除黨籍，“我覺得這個風波應該很快就會過去”。



葉元之提到，如果要朝野協商，民進黨也要退，譬如說國民黨比較堅持的是“委製”跟“商售”的部分，可以納入年度公務預算裡面，這樣比較好監督。民進黨應該要接受，因為這非常合理，如果有需要還是要買，只是放在年度預算裡面，比較好監督。