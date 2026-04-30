“國安法”僵局　廖先翔自嘲藍家務事笑翻全場

藍委、無黨籍委員高金素梅等人也都笑成一片。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月30日電（記者 張穎齊）“立法院”內政委員會30日審查《“國家安全”法部分條文修正草案》等案，朝野黨團就“行政院”要將《“國安法”》第2條第1款及第7條第1項規定“任何人意圖危害“國家安全”或社會安定”改成“足以生危害於“國家安全”或社會安定”爭論不休，中國國民黨籍“立委”廖先翔諷刺民進黨籍“立委”與陸委會的理解都有不同，跟國民黨29日中常會上的爭議很像。引發現場大笑，最終第2條予以保留。



“行政院”此次修《“國安法”》針對發起、資助、主持、操縱、指揮、發展或參與組織等行為，增訂“足以生危害於“國家安全”或社會安定”要件，強調以明確構成要件限縮處罰範圍。現行條文採“意圖危害”作為構成要件，“法務部”認為舉證困難，擬改以客觀危害要件取代，引發爭議。



“立法院”內政委員會30日審查《“國家安全”法部分條文修正草案》等案，邀集陸委會副主委梁文傑等行政官員列席，輪值召委為民進黨籍“立委”李柏毅。



廖先翔發言表示，民進黨以“國安”之名，恐行箝制人民思想之實，第2條關鍵就在“足以”2字，民進黨籍“立委”蘇巧慧認為須有“結果”才構成“足以”，但與梁文傑說法似有不同，民進黨內部自己官員跟“立委”態度都不一樣。



廖先翔突然話鋒一轉，笑稱梁文傑剛剛聽到蘇巧慧發言時的表情“就跟本黨團總召傅崐萁昨天在中常會的表情一樣，大家有空可去看看回放影片！”（國民黨副主席季麟連29日突在中常會上不滿軍購要調高至新台幣8千億，揚言要開除國民黨籍“立法院長”韓國瑜黨籍）。廖先翔口出這席話，引發現場藍綠白“立委”、行政官員都哄堂大笑，氣氛一度輕鬆熱鬧。



隨後，廖先翔也質疑，若依“足以生危害”標準，是否連政治立場或“國會”攻防都可能被認定危害“國安”，青鳥朋友認為國民黨在“立法院”就足以危害“國安”，那是不是就違法要被抓？廖先翔此話一出，現場朝野“立委”、官員又再度大笑。