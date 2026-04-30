王宏志：無陸客保底　台難重返千萬入境人次

中華觀光管理學會理事長王宏志。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月1日電（記者 方敬為）台官方訂定年達千萬入境人次目標，連續3年破功，入境旅客人次迄今未能達到疫情前的水準。中華觀光管理學會理事長王宏志接受中評社訪問表示，過去台灣能達成千萬人次里程碑，很大程度仰賴大陸旅客的基本盤支撐，如今不僅缺乏這塊拼圖，兩岸關係緊張與地緣政治的不穩定，也讓國際客源對來台旅遊產生安全疑慮。



王宏志也提到，台灣在疫情期間，未能把握機會強化觀光設施、形塑新興景點，導致疫後無法有效透過耳目一新的內容吸引海外遊客造訪，再加上前述兩岸關係緊張導致的地緣風險疑慮，台灣要重返一年千萬入境旅客人次目標，有很大的努力空間。



王宏志，嘉義大學企業管理學系博士班休閒事業管理組博士，研究專業包括永續觀光發展、觀光產業組織行為、觀光產業策略聯盟、旅運管理、人力資源管理等，現任台中教育大學永續觀光暨遊憩管理碩士學位學程專任教授、中華觀光管理學會理事長。



疫後全球各地的觀光旅遊陸續恢復疫情前的表現，但台灣的境外旅客人次遲未恢復水準，“交通部觀光署”訂定千萬來台人次目標，但2023、2024連續2年破功，2025年甚至提前將目標下修到900萬人次，最終僅有857萬4547人次，仍然未達標。



王宏志認為，台灣對國際旅客吸引力不彰有幾個因素，首先檢視台灣觀光發展的內部結構，其實在疫情期間錯失了體質升級的黃金契機，相較於鄰近的韓國、日本在國境封閉時期積極開發新景點與完善基礎建設，台灣觀光主管機關受限於層級與資源，多將資金挹注於業者的紓困補助與培訓課程，雖然協助產業度過難關，但在旅遊亮點的打造與基礎設施的建構上卻成效有限。

