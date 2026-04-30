周春米拚連任　與百組勞工家庭拍好拍滿

民進黨籍屏東縣長周春米30日出席模範勞工表揚大會，與百組家庭拍好拍滿。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東4月30日電（記者 蔣繼平）今年底是地方大選，勞動節前夕也是參選人與勞工朋友博感情的機會。拼連任的民進黨籍屏東縣長周春米30日出席模範勞工表揚大會，整整一個小時與百位被表揚的家庭拍好拍滿，並準備3項禮物送給模範勞工，積極展現親和力與施政表現。



屏東縣政府30日上午舉辦“屏東縣模範勞工表揚大會”，今年度共表揚65位縣模範勞工，另外也表揚24位身障模範勞工，連外籍移工朋友也表揚24位，以及6位優良雇主，近千人擠進縣府大禮堂，熱鬧滾滾。近期也有舉辦一連串勞工相關活動。



周春米致詞感謝在場所有的勞工界朋友，她強調自己最支持勞工，這一點責無旁貸，是她的責任，勞工是產業的基礎，勞工要照顧好，家庭也會更好，企業政府一起照顧勞工，是社會進步安定的最重要的基礎，真的是感謝、感謝、再感謝。



周春米手裡也拿著一顆“筋膜球”並做出示範動作介紹要按哪裡，她笑說這要坐在椅子上用比較好用。她提到，縣府今天當主人，不能小氣，有準備3項禮物與禮券新台幣2千元、屏東小農產品禮盒與筋膜球，感謝大家多年辛苦，一起共享榮耀。



活動開場安排原住民歌謠表演，由春日國小的學生帶來歌曲與舞蹈。頒獎過程持續1小時，周春米與受獎人合照、也與受獎人全家一起拍照，留下最美的紀念，也把握機會與勞工朋友互動。