沈伯洋：藍提3800億＋N版影響9萬個工作

民進黨團舉行輿情回應記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月30日電（記者 張穎齊）針對軍購特別預算規模，中國國民黨內掀起風暴，形成新台幣3800億與8千億之爭。民進黨“立法院”黨團30日仍重申，1.25兆是整套最完整，因牽一髮動全身，不是隨著國民黨主席鄭麗文的心情一下說可提高到8千億、一下又退到3800億，對台非常不利。



民進黨“立委”沈伯洋表示，國民黨團會議後仍未形成明確結論，但目前看來，部分立場仍傾向維持3800億版本，3800億僅為原規模3分之1，且刪除了非紅供應鏈整合與本土無人機產業發展等關鍵項目，影響超過9萬個工作機會。



“行政院”提出1.25兆元的“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”草案，國民黨先前喊出“3800億＋N”，台灣民眾黨團則是4千億版本。不過藍白近期態度鬆動，傳出有意上調至8千億。但綠營一再重申，軍購不能打折，建軍計劃同樣也不能打折，呼籲朝野“立委”支持不打折的軍購特別條例。



國民黨副主席季麟連29日因力挺“立院”黨團總召傅崐萁的特別軍購預算版本（3800億加N），稱不相信國民黨籍“立法院長”韓國瑜會做出賣黨求榮的事，否則黃復興建請開除韓黨籍，引輿論熱議。



民進黨“立法院”黨團30日舉行輿情回應記者會，與會有書記長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長吳沛憶。



范雲表示，國民黨近期在軍購與內部議題上的紛亂，真的讓大家目不暇給，也相當震驚，呼籲國民黨內支持“國安”的“立委”應勇敢發聲。而根據民調與各種訊息，多數民眾支持1.25兆強化“國防”，若最後退回到3800億，那就是隨著鄭麗文的心情決定，對“國家”傷害極大。若僅編列3800億，不僅無人機產業無法發展，台灣防空系統升級也難以完成，更會向國際釋放台灣沒有守護自己國家的決心的錯誤訊號。