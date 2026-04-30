批黨版軍購　趙少康：8千億版對美能交代

趙少康受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月30日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨中央堅持軍購特別預算規模為“3800億加N”版本，中廣前董事長、戰鬥藍發起人趙少康今天受訪時質疑，該版本數字邏輯不通，他所整合的8千億版本，是結合了台中市長盧秀燕、前主席朱立倫、“立法院長”韓國瑜以及黨主席鄭麗文等各方的意見，且設計了凍結機制，不僅數字好看，能對美方交代，更能落實“國會”監督職責，他不解黨中央為何要堅持一個連數字都講不清楚的版本。



他更質疑，現在黨中央堅持的“3800億加N”，實際條例裡面根本沒看到“N”，且預算審查數字必須確定，“N”是不確定數字，到底哪個“天才”想出這種設計？應該出來解釋清楚。



季麟連29日力挺“立院”黨團總召傅崐萁的特別軍購預算版本（3800億加N），稱不相信“立法院長”韓國瑜會做出賣黨求榮的事，否則黃復興建請開除韓黨籍，引輿論熱議，也將藍營內部近日針對特別軍購預算版本檯面下角力一事直接掀開。



趙少康今天對此在中廣大樓接受媒體聯訪表示，如果國民黨是一個民主政黨，黨團自主與討論至關重要。據他瞭解，昨日國民黨團大會內部初步意見中，有19位藍委支持8千億版本，僅6人支持黨中央推動的3800億加N版本，但實際有哪些“立委”表態，他不清楚。既然兩個版本最終可能通過的預算數字差異不大，當然要選一個大家都能接受、比較好的版本，怎能強迫“立委”非接受不可？



趙少康說，他之前提出的8千億或8100億版本，實際上是統合了盧秀燕、朱立倫、韓國瑜以及鄭麗文等各方的意見，是一個最大公約數。他解釋，這個版本美國人也不會反對，且數字好看。



他強調，這是一個“框架預算”，其中真正動支的僅有111億美金（約3500億台幣）的發價書部分，其餘約4600億預算則是先凍結。



“國民黨之前不是被綠營批評最喜歡凍結預算嗎？”趙少康說，凍結預算是“立委”善盡審查職責的表現，若未來美國發價書沒來，剩餘的預算就不動支，發價書出來後經過“立院”審查才能通過。



至於有媒體詢問鄭麗文可能因訪美行程受阻，試圖以拉回3800億加N版本，作為與美方談判的籌碼？



趙少康認為，如果真的想藉此威脅老美，恐怕不會增加接待規格。他感嘆，這原本是很容易解決的問題，卻搞到黨內天翻地覆，甚至出現“開除“立法院長”韓國瑜”這種離譜主張，實在令人費解。