民進黨5月徵召沈伯洋？吳思瑤：還沒拍板

民進黨政策會執行長吳思瑤受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月30日電（記者 張穎齊）民進黨台北市黨部主委張茂楠29日透露，黨中央應該在5月中旬會提名徵召台北市長參選人，“八九不離十是綠委沈伯洋”，但另一名擬參選人吳怡農卻尚未放棄。沈伯洋30日僅回應尊重黨選舉對策委員會的日期。政策會執行長吳思瑤表示，還沒拍板，但她認為大黑馬沈伯洋，已造成中國國民黨籍台北市長蔣萬安“萬般不安”。



民進黨台北市黨部29日舉行沈伯洋與議員參選人合體活動，張茂楠透露黨中央大約5月中會公布台北市長參選人的提名徵召結果，八九不離十是沈伯洋。



民進黨“立法院”黨團30日舉行輿情回應記者會，與會有書記長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長吳沛憶。



沈伯洋回應，黨內仍有選舉對策委員會機制，還是要尊重這個選對會的日期，最終將由選對會及中執會決定人選。



吳思瑤則表示，民進黨的民主機制健全，任何人對服務台北有心，都可以持續爭取，在選對會尚未拍板前，包括已表達有意願的沈伯洋，還有已經努力很久的吳怡農，都會遵守制度。



“伯洋出馬，萬般不安！”吳思瑤說，沈伯洋最近其實還只是暖身，尚未正式起跑，但已對蔣萬安及台北市政府團隊形成壓力，沈伯洋為一匹強勁大黑馬，不僅在社群及社會層面獲得支持，在政策論述上也展現能力，一步步累積市民認同。



她也說，當然這場選戰應回歸市政本質，重點在於誰能提出解決台北問題的方案，而非閃避問題；能提出具體解方並直球對決沈伯洋，將更有機會獲得市民支持。