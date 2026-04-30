游家富：季麟連指桑罵槐　要親美派勿妄動

國民黨中常委游家富。（中評社 資料照） 中評社南投5月1日電（記者 方敬為）中國國民黨內部對軍購特別預算規模出現分歧，退役將領、國民黨副主席季麟連並公開喊話“立法院長”韓國瑜勿“賣黨求榮”。國民黨中常委游家富接受中評社訪問表示，季其實是指桑罵槐，因為韓的職權本來就是維持“立院”運作，而藍營內部之所以會出現意見分歧，主要就是親美派在操弄，季麟連此舉就是把此事攤開來，讓藍營支持者看看，誰在破壞正藍路線，要親美派勿輕舉妄動。



游家富解釋，隨著美國總統特朗普5月份將訪問北京，以及國民黨主席鄭麗文赴大陸交流促成“習鄭會”，黨內親美派開始感到焦慮，一方面有美國的壓力，一方面又看到鄭麗文聲勢起，所以要趕緊在美國面前求表現，而一旦順利擴張藍營軍購規模，等於定調國民黨與民進黨基本無異，可以破壞鄭麗文塑造的兩岸路線，也讓鄭出訪美國失去交涉的底氣，這就是黨內親美派的盤算。



游家富，南投草屯九九峰動物樂園董事長、福邦投資公司董事長、鸚鵡叢林有限公司總經理、台中市鳥類商業同業公會理事長。曾任大雅區民眾服務社理事長、台翔航空工業公司監察人。



民進黨政府提出《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案》，軍購特別預算規模達新台幣1.25兆元，國民黨“立法院”黨團先前提出藍營版本“3800億＋N”，隨後又有不同意見，拋出擴張至8000億元規模，黨內看法分歧。



國民黨副主席季麟連29日在中常會開砲，要求應守住“3800億＋N”版本，並強調不會相信“立法院長”韓國瑜會做出賣黨求榮的事。如果有，黃復興建請開除韓的黨籍，引起嘩然。

