趙少康：我非親美　藍委私下不滿才出來發聲

趙少康接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月30日電（記者 張嘉文）針對藍營內部的軍購特別預算大亂鬥，中廣前董事長、戰鬥藍發起人趙少康今日受訪時說，他既非親美派、也非親中派，而是“親“中華民國派”。他強調，許多藍營“立委”私下對黨中央的版本（3800億加N）有不滿的聲音，卻因顧忌黃復興選票而不敢發聲，他才決定站出來替大家講真話。



趙少康今天上午在中廣大樓接受媒體聯訪，對國民黨近期在特別軍購預算上的決策表達強烈不滿。



他指出，如果國民黨“有種”，大可以條列百項理由，一毛的特別軍購預算都不通過，展現拒絕軍備競賽的姿態，並同時要求大陸停止軍機艦繞台等等。然而，現在黨中央的立場卻是“只要美國發價書出來就通過預算”，這顯然也是在向美國輸誠。



趙少康說，既然如此，採取預算框列、分批動支的8千億版本是最合理的立法方式，但黨中央卻堅持操作複雜且令人費解的“3800億加N”，令人質疑到底在堅持什麼？



對於外界將此解讀為兩岸路線與美國路線的角力？趙少康認為，若真要路線角力，要走兩岸路線，就該主張統統不買武器，但現在國民黨搞一個半吊子版本，既想買又買得莫名其妙。結果美國人不滿意，台灣民眾也看不懂，有這麼笨的決策嗎？



另有媒體報導稱，黨中央堅持3800億版本是為了年底選舉考量？



趙少康，如果黨中央真的重視選舉，就應該去問問縣市長參選人江啟臣、柯志恩，或者台北市長蔣萬安等有選舉壓力的人。據他瞭解，這些第一線面臨民意的“立委”與縣市長參選人，大多支持能兼顧防禦需求與監督職責的8千億版本，否則他們在地方很難選。