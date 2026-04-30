軍購就要1.25兆　台官方：與美一起評估

台“國防部”副部長徐斯儉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月30日電（記者 鄭羿菲）朝野對軍購特別預算條例金額上限仍無共識，“立法院”預計5月6日進行第四次朝野協商。“行政院長”卓榮泰30日依舊堅持，新台幣1.25兆元一塊錢都不能少，呼籲朝野共同支持。



台“國防部”副部長徐斯儉補充說，編入特別預算是希望一次性大量投資購買，讓台灣業者能有長單願意大量投資基礎建設。若只對美軍購取得新式武器，沒有其他頭腦、眼睛配合不能用、打不到，要這些武器幹嘛？我們堅持要用特別預算、要1.25兆元不打折，這是與美國一起評估的！



媒體追問，若“立法院”審查軍購特別預算條例的結果非“政院”版1.25兆元，什麼項目會被刪除或延後？徐斯儉說，沒有什麼可以刪除或延後的，若刪除或延後就會讓戰力無法發揮，任何刪除或延後會造成其他的戰力無法發揮，這是浪費納稅人的錢。



“行政院”30日召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“國防部”副部長徐斯儉、“經濟部次長”賴建信出席。



卓榮泰於院會裁示，大陸對台灣及印太地區的威脅正在加劇，且升級灰色地帶等各種類型的進入型態，為守護“國家安全”及人民生命財產，經系統性及整體性規劃，在2026年到2033年編列新台幣1.25兆元特別預算要籌購火炮等七類現代化精良裝備提升“國防”戰力。這次特別預算涵蓋三大面向構成安全不可或缺的拼圖，缺一不可。



卓榮泰呼籲，盼朝野能共同支持，透過軍購特別預算，讓台灣建構更為強韌的精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道、反裝甲飛彈、無人載具反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助與聯合情監偵系統，及台美共同研發與採購裝備系統等。