美爭取陸支持延後軍售？台官方：未收到通知

徐斯儉。（中評社 鄭羿菲攝） 院會後記者會由發言人李慧芝主持。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月30日電（記者 鄭羿菲）外界擔憂美方在伊朗的問題以及波音客機等經貿領域，需要爭取中國大陸的支持，可能會導致美方延後發布對台新一批的軍售，甚至可能會延到美國11月期中選舉之後。台“國防部”副部長徐斯儉30日回應，目前未收到美方延宕可能的通知，不予評論非官方正式說明。



徐斯儉說，軍購特別預算的規劃，我們和美方已完成初步協調，獲得正式供售保證信函，也獲得美國戰爭部安和局正式提供採購的向量、報價資料、交運期程等資訊，“國防部”將會持續跟美國戰爭部保持密切協調跟聯繫，目前的協調也都非常順暢。



徐斯儉指出，因應全球的需求，美國總統特朗普今年3月也召集美國各大軍火商會面，達成增產精密武器的承諾、加速補充戰耗的需求。台美到現在為止都持續維持良好的安全合作聯繫管道，“國防部”到今天為止並沒有收到有延宕可能的通知，對於非官方正式說明本部不予評論。



“行政院”30日召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“國防部”副部長徐斯儉、“經濟部次長”賴建信出席。



媒體問及，在野黨提出軍購特別條例可能有防弊上的憂慮，徐斯儉回應，不能因噎廢食、捕風捉影。現在並沒有弊案，若有弊案歡迎大家檢舉、歡迎檢調調查，捕風捉影說怎麼樣、誰得標，這都是公開標售的事情，沒有任何違法，因為這樣就要因噎廢食嗎？因為個人開車曾經撞車就不准開車嗎？衡量利弊得失，這是否合理做法？



徐斯儉指出，現在我們面臨的敵情威脅不能慢慢來，這就是為何我們要一次性規劃特別預算馬上補足戰力。現在戰爭型態已經改變，中國是全球有小型無人機最大的國家，也是海面艦隊最多的國家，我們不能用過去50年的方法看這件事，補足生產線是為了迅速達到120天的戰備存料，是現在彈藥的2倍以上，這能等嗎？面臨現在敵情威脅，我們不能等，我們需要馬上補足。