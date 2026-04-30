台無人機首季出口逾1億美元　最大市場在捷克

2026年首季無人機整機出口值為1.15億美元，超過2025年0.93億美元出口總額。（照片：“行政院”臉書） 中評社台北4月30日電／台灣“經濟部國際貿易署”最新統計，台灣無人機出口動能升溫，今年第1季出口金額達1億1585萬美元，已超越去年全年9341.9萬美元水準；出口市場版圖也出現變化，捷克超越波蘭，躍居台灣無人機最大出口市場。



“行政院”去年10月30日核定“無人載具產業發展統籌型計劃”，預計6年內投入新台幣442億元，透過市場、技術、環境、法規等4面向策略，擴大海內外需求引導產業發展、技術開發與國際鏈結、形成產業聚落暨生態系，以及完善無人載具相關管理規則。“經濟部”今天在“行政院會”報告“無人機產業現況與推動成果”。



“行政院長”卓榮泰在院會中表示，隨著人工智慧（AI）的進步，無人機應用已從國防軍事快速拓展至商業、農業、物流及公共安全等領域，全球市場需求大幅增加，台灣具有資通訊產業基礎及完整的製造業鏈優勢，政府將積極佈局，目標是將台灣打造成為“無人機民主供應鏈”的中心。



卓榮泰指出，台灣無人機產業在2025年整體產值達129億元，較前一年成長超過2.5倍，而2025年整機外銷產值29.5億元，相較前一年成長幅度更高達21倍，顯見台灣業者研發、製造、外銷能力俱足。隨著全球非紅供應鏈需求增加，台灣更具備搶進國際市場的有利條件，迎來內需與外銷的雙重機會，2030年可望達到目標產值400億元。



卓榮泰說明，目前台灣已有超過267家業者投入無人機系統整合與關鍵零組件製造的供應鏈，“經濟部”盤點台灣北中南東各地區產業投入重點，涵蓋整機、動力、通訊及飛控等關鍵領域，請相關部會持續促進“中央”與地方協作，強化產業鏈整合，共同拓展市場，讓台灣在全球無人機市場中占有一席之地



“經濟部”產業發展署長邱求慧在“行政院”院會後記者會指出，台灣目前有逾267家業者投入無人機相關產業，在北、中、南各縣市均有廠商投入，發展涵蓋整機系統整合、動力模組、通訊及飛控等關鍵領域，後續透過“中央”與地方資源整合，可進一步強化產業鏈串聯與整體發展效益。



邱求慧表示，政府透過“國防部”軍用商規無人機採購，已建立整機“非紅供應鏈”整合能量，並帶動關鍵技術發展，同時台灣業者也成功打入美國無人機供應鏈，並與歐美日等多國建立合作關係，拓展國際市場布局，並與美國國際無人系統協會（AUVSI）簽署Green UAS認證授權，成為美國本土以外首個取得該認證的地區，有助提升台灣驗證能量並促進業者進入國際市場。



出口值部分，邱求慧表示，今年首季無人機整機出口值為1.15億美元，超過2025年0.93億美元出口總額，預估到年底可以突破2.5億美元，顯示台灣已逐步切入全球無人機市場，而無人機整機出口國前3名分別為捷克、波蘭、美國。