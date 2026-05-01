李奇嶽：最美好時刻已過　陸客能來就多賺

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月4日電（記者 張穎齊）針對大陸10項惠台措施，包括恢復上海、福建居民台灣自由行，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽接受中評社專訪分析，兩岸觀光在馬英九執政時期達到高峰，最美好時刻已過，這6年來台灣旅遊業者也已習慣兩岸降至冰點、沒陸客的環境，因此就平常心看，陸客能多來就多賺，沒來也正常，若持續卡在意識形態，那也無奈，就聽天由命吧。



陸客來台最高峰落在馬英九執政的2015年，根據台官方統計全年約418萬人次。而2025年僅55萬至62萬人次，僅約高峰期的1成左右。



李奇嶽，出生於台北市，香港新亞研究所歷史組博士、世新大學觀光研究所碩士。現任台北城市科技大學觀光事業系專任助理教授，台北市立大學兼任助理教授、中華優質旅遊發展協會理事長、創新旅行社有限公司董事長。



“不管以前怎樣，反正都不會回來了！”李奇嶽表示，兩岸最美好時刻已過，即使未來開放也不會回到馬英九時期榮景，國民黨就算2028政黨輪替，也恢復不了過去。



他表示，陸客市場高度政治敏感，各國觀光都是外交工具，兩岸局勢不穩，市場自然不穩，有接到陸客團就多賺，沒有也正常，不需過度期待，但兩岸觀光仍是指標性產業，全球媒體高度關注，任何鬆動或緊繃，都是判斷台海局勢的重要訊號。



李奇嶽向中評社表示，4月29日上海文旅局、福建文旅局公告，開始能夠恢復辦理福建、上海居民金馬小三通團體遊或個人遊，體現國共兩黨智庫論壇交流成果，這部分一波三折，像現在還在金門的踩線團，其實簽證送件來回修改很多遍，最後終於能夠成行，大陸方面已發布，台灣陸委會也以書面說明依程序辦理，代表這樣的模式應該會通過。



他說，金馬小三通台灣並沒有任何限制，但這次的模式是否適用於開放本島？應該不會，牽涉到本島開放理由，陸委會仍希望觀光小兩會（台旅會、海旅會）先溝通，而回顧2024年觀光署已透過台旅會發函給海旅會，希望就兩岸旅遊開放進行前期溝通，但陸方未回應，兩岸互信薄弱、關係緊繃，小兩會雖為民間團體，但復談仍卡關。