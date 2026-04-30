游盈隆首度出席院會　卓盼順利完成年底選舉

“中選會主委”游盈隆30日首度出席“行政院”院會。（“行政院”提供） 中評社台北4月30日電／“中選會主委”游盈隆27日正式上任，30日首度出席“行政院”院會。“行政院長”卓榮泰指出，游盈隆具行政及選務機關職務的完整歷練，而“中選會”是台灣民主政治守門者。期盼在游盈隆帶領下，“中選會”能順利完成今年底九合一大選的重要任務，讓台灣民主政治更加鞏固深化。



卓榮泰在院會中指出，游盈隆有深厚學術底蘊，更有豐富政治經驗，曾任東吳大學政治系教授，曾經在“行政院”擔任研考會副主委、陸委會副主委、“中選會”委員等重要職務。就任“中選會主委”前，是擔任財團法人台灣民意教育基金會的董事長，長期投入政治科學與政治行為的研究，是民意與投票行為研究專家，具行政及選務機關職務的完整歷練。



卓榮泰表示，“中選會”是合議制獨立機關，肩負選舉、罷免及公投等選務工作，是行政團隊重要成員，更是台灣民主政治守門者。期盼在游盈隆帶領下，“中選會”能順利完成今年底九合一大選的重要任務，讓台灣的民主政治更加鞏固深化。



卓榮泰感謝“中選會”前代理主委吳容輝，在代理期間穩定推動各項會務，並做出許多重大決定，穩定政局發展。未來希望繼續借重吳容輝的選務以及行政專才，協助游盈隆跟所有委員們一起順利推動工作。