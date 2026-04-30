藍軍購鬧內鬨　張麗善為雲林女婿韓國瑜說話

雲林縣長張麗善。（照片：雲林縣政府提供） 中評社雲林4月30日電／中國國民黨副主席季麟連29日中常會為軍購特別預算條例草案說重話，更點名“立法院長”韓國瑜若賣黨求榮，黃復興黨部建請開除韓黨籍，引起議論。國民黨籍雲林縣長張麗善30日受訪表示，韓國瑜在“立法院”相當辛苦，要維持議事的公正公平，因要保持中立，所以沒辦法有太明顯的政黨傾向，但可以儘量達到民意的最大公約數，只要是對的事大家都會支持。



媒體報導，張麗善表示，韓院長在任何議案中，須要有公平公正的主持，要保持中立，所以沒有辦法有太明顯的政黨傾向，但可達到大家的共識，以“立委”代表民意所反映的議案達到最大公約數，取得共識才能三讀通過拍板定案。



張麗善提到，“國防”預算在這幾年來一直有很多的爭議，大家各持己見所提出來的“國防”預算意見不一，“立法院”是代表民意的最高機構，所有台灣的百姓都非常希望每一個預算，“立院”都能為鄉親把關，到底要買什麼武器？要花多少錢？怎麼樣才能夠真正保護所有鄉親的性命跟財產？



張麗善強調，只要是對的事我們都會支持，但現在大家都不清楚到底要買什麼武器，是不是真正能夠捍衛人民生命安全？還是訂了貨沒有來，但錢已經付了？當然最希望的還是用對話代替對立，用和平取代戰爭，大家都不想戰爭，希望中央能夠在國際間找到立足之地，做好國民外交，促進和平。



韓國瑜妻子李佳芬家族在雲林具有深厚地方勢力，張麗善也多次在公開場合以“雲林女婿”稱呼韓並給予支持。