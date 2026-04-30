新黨控徐巧芯等密會美軍火商　籲韓國瑜處理

新黨桃園市議員參選人游智彬指控藍委徐巧芯等，密會美軍火商，違反遊說法。（新黨提供） 中評社台北4月30日電／中國國民黨“立法院”黨團針對軍購特別預算規模還未凝聚共識，美國在台協會（AIT）安排美國軍工產業代表團與國民黨“立委”徐巧芯等進行閉門會議。新黨副秘書長、桃園市議員參選人游智彬30日赴“立法院”檢舉徐巧芯等，違反“遊說法”接受外國遊說，呼籲國民黨籍“立法院長”韓國瑜秉公處理。他強調，他不是反軍購，是反黑箱軍購。



新黨桃園市議員參選人游智彬30日下午赴“立法院”遞交正式檢舉函，指控日前AIT安排美國軍工產業代表團（含洛克希德·馬丁等法人代表）與徐巧芯等多位“立委”進行閉門會議。新黨強烈質疑此舉已踩踏《遊說法》“外國人不得就軍事事務進行遊說”之紅線，且完全規避陽光法案之事前公開登記程序。



游智彬表示，新黨要檢舉徐巧芯等人涉違反《遊說法》第7條跟第15條，最高要被罰新台幣250萬元。要徹查徐巧芯跟這些藍委接受AIT的安排，密會美國軍火商，有沒有在“立法院”登記？他強調，希望軍購是在陽光下，“我們不是反軍購，我們是反黑箱軍購”。



游智彬指出，AIT不可以直接遊說官員及“立委”。他呼籲韓國瑜秉公處理並喊話藍委徐巧芯，“法律是你們在修的，請你們遵守‘中華民國′的法律”，“你們如果接受外國人、軍火商的遊說，也請在7天內跟‘立法院′秘書處來登記”。



游智彬認為，軍購有沒有用？買愈多，愈買愈壞，愈買愈傷害台灣人民。為什麼不用談判？明明國民黨主席鄭麗文已經跟中國大陸進行良好的溝通，為什麼在軍購案上，這些藍委要接受AIT的威脅利誘？為何要接受美國軍工合體的威脅利誘，跟美國軍火商辦什麼閉門會？



游智彬在“立法院”大門口講完話後，接著將檢舉函送至“立法院”收發室，正式遞交。