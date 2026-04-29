趙麟：AIT主席出缺一年多　不尋常訊號

台灣前駐史瓦帝尼(斯威士蘭)“大使”、台灣新竹清華大學兼任副教授趙麟。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月1日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普可望於5月中訪華，台灣前駐史瓦帝尼（斯威士蘭）“大使”趙麟接受中評社訪問表示，特朗普屆時將側重“3B（波音飛機、大豆、牛肉）”經濟議題，他需在期中選舉給選民一定交代。中國將重視台灣問題，特別是美國近期大動作軍售台灣議題。而美國在台協會（AIT）主席2025年1月出缺後特朗普至今仍未派任，這是非常不尋常的訊號，確實該憂心台灣利益會否受損。



趙麟是美國哈佛大學甘迺迪學院碩士，在1982年到1986年，及1996年到2000年曾兩度駐美，分別出任台駐美國代表處政治組秘書及政治組、國會組組長。2001年返台後擔任“總統府”第一局長，2006至2009年出任史瓦帝尼“大使”。現為台灣新竹清華大學兼任副教授。



趙麟接受中評社訪問表示，“習特會”若能在5月成行，特朗普已將行程縮短為2天，中美不太可能談“大交易”，美國應會專注在經濟層面議題，而中國一定會提及台灣問題，有別於去年10月的“習特會”。



趙麟說，特朗普即便手上有美伊戰爭、俄烏戰爭等諸多事情需要處理，但目前最在意、念茲在茲的定是美國期中選舉。特朗普不能讓共和黨輸掉，否則就成為罪人，甚至影響到2028大選。任何政客最關心的就是政治利益，對特朗普來說經濟最為重要，很可能推動“3B”，促進中國承諾購買波音飛機（Boeing）、黃豆（Beans）與牛肉（Beef），特朗普好對選民有所交代。



趙麟指出，去年10月的“習特會”，中美關注在芬太尼、稀土出口禁令、台灣問題、採購大豆等四大面向。但隨著時空環境不同，中國在此次“習特會”必然會提出台灣問題，且更加著重。尤其賴清德非常倚重美國，美國又讓跨黨派國會議員大動作訪台談軍購，中國在這個時間點，必定會提到美國對台軍售議題。



趙麟認為，另外，美國對“台獨”的態度也很可能被擺上檯面談。其實特朗普對“台獨”議題根本不在乎，但若中方有所提及，特朗普會不會在那個環境下就答應中國某些承諾？台灣必須小心應對。