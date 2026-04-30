藍議員黃明賢：軍售該嚴審　綠這麼急想幹嘛

國民黨籍屏東縣議員黃明賢。（中評社 資料照） 中評社屏東5月1日電（記者 蔣繼平）美國積極遊說軍購特別預算條例，藍營能否堅守黨版的“3800億加N”？中國國民黨籍屏東縣議員黃明賢向中評社表示，壓力都會有，但外界把壓力壓在國民黨身上很奇怪，問題是出在民進黨打死堅守1.25兆元，且民進黨長期執政的貪污腐敗形象讓大家有疑慮，選舉到了這麼急著通過到底想幹嘛？國民黨立場就是嚴審，基層也認同。



黃明賢，1983年生，屏東人，世新大學資訊傳播所碩士。現任國民黨籍屏東縣議員，選區為屏東市。黃明賢的父親黃國安和母親李瑪麗都曾任縣議員。



AIT、美軍火商近期都有被報導進行各方接觸。對此，黃明賢也提到，AIT的研究人員29日也有來拜訪他，有談到地方對軍購議題看法，對談約1小時，議題包括兩岸關係、地方政治氛圍等，是一對一的拜訪，主要來瞭解地方聲音。



國民黨“立法院”黨團4月29日中午召開黨團大會，商討軍購預算規模究竟要“3800億＋N”或8000億元，無共識。國民黨副主席季麟連下午隨即在中常會說重話，呼籲全黨力挺黨版草案，說不相信“立法院長”韓國瑜“會做出賣黨求榮的事”，若有，黃復興就建請開除韓黨籍。也讓黨內衝突搬上檯面。



針對黨內引起一波“軍購之亂”被熱議，黃明賢表示，其實都是在吵韓國瑜被罵的這件事而已，如果繼續吵下去、延燒的話，軍購話題會被失焦，但看起來大家都有在往止血的方向進行，相信話題會很快落幕，讓重點重回軍購上面。



對於軍購版本的看法，黃明賢表示，以在基層跑聽到的聲音，大家都認為軍購應該是要買的，總要展現自我防衛決心，可是民進黨給的是新台幣1.25兆的空白支票，還要在野黨、“立法院”授權給民進黨做這件事，那所有人都是感到一片譁然。