藍營軍購黨內角力　盧秀燕：韓國瑜辛苦了

台中市長盧秀燕接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月30日電（記者 方敬為）針對中國國民黨內部對軍購特別預算規模出現分歧，黨副主席季麟連並喊話“立法院長”韓國瑜勿“賣黨求榮”，引發外界議論。曾主張軍購規模應達新台幣8千億元的國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，黨有不同意見很正常，但韓院長在“國會”負重前行，應該被敬重，她向韓說“辛苦了”，也向主張8千億元軍購版本的藍委徐巧芯加油打氣。



民進黨政府提出《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案》，軍購特別預算規模達新台幣1.25兆元，國民黨“立法院”黨團先前提出藍營版本“3800億＋N”，隨後又有不同意見，拋出擴張至8000億元規模，黨內看法分歧。



國民黨副主席季麟連29日在中常會開砲，要求應守住“3800億＋N”版本，並強調不會相信“立法院長”韓國瑜會做出賣黨求榮的事。如果有，黃復興建請開除韓的黨籍，引起嘩然。



盧秀燕30日下午出席台中市模範勞工表揚大會，針對軍購版本黨內分歧一事受訪表示，國民黨是百年的民主政黨，重大的議題，黨內有不同的意見是理所當然，大家都能彼此尊重。



盧秀燕說，但是韓院長在“立法院”裡面“為國、為民”負重前行，我們應該要予以敬重，也要珍惜，她要向韓院長說聲“辛苦了，加油！”巧芯也辛苦了！並要語重心長的說，國民黨一定要團結。