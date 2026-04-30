批韓風暴延燒　季麟連2點半記者會臨時取消

國民黨副主席季麟連。（中評社 資料照） 中評社台北4月30日電／中國國民黨副主席季麟連29日中常會為軍購特別預算條例草案說重話，還點名“立法院長”韓國瑜若賣黨求榮，黃復興黨部建請開除韓黨籍。對此說法，引發黨內人士嚴厲批評，還出見要求季下台的聲浪。季麟連原定今天下午2點半召開記者會說明立場，但臨時取消。傳出因在最後一刻，遭國民黨文傳會攔阻，盼他先不要對外發言，降低衝突。



中國國民黨“立法院”黨團29日中午召開黨團大會，商討軍購預算規模究竟要“3800億+N”或8000億元，但仍無共識。季麟連隨即下午在國民黨中常會上表示，支持國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁領導的“國防”特別條例黨團版本，並表示不相信韓國瑜會賣黨求榮，若有會建請開除黨籍，更喊話國民黨籍“立委”徐巧芯“不要親痛仇快”。



而徐巧芯立刻以文字回應，“本人絕對不會做出親痛仇快的事情，一定會遵守黨團的決議行事，請季副主席放心”。



而韓國瑜昨天下午在臉書發文表示，老牛自知夕陽晚，沉默無聲自奮蹄。此生所行，無愧於國家，無愧於人民，無愧於職責，無愧於黨，亦無愧於心。



現年78歲的季麟連，出生於大連，3歲隨家人遷台定居台南，台南一中畢業後進入陸軍官校，曾任陸戰隊司令部作戰處處長、陸戰隊司令部副參謀長、恆春三軍聯訓基地指揮官、海軍總司令部副參謀長、陸戰隊司令、聯勤司令部副司令、“國防部”聯合作戰豎準則發展室主任等，也是“中華民國”海軍陸戰隊隊史上唯三的“二級上將”。



季麟連是資深國民黨員，曾任黃復興黨部主委，但也曾因為以軍人身分幫民進黨“立委”候選人李文忠輔選，而遭“國防部”記過懲處，也被時任國民黨“立委”洪秀柱質疑過。他在陳水扁執政時期先後出任海軍陸戰隊司令、聯合勤務總司令部司令，2007年獲聘為“總統府”戰略顧問，至2011年馬英九執政第3年卸任；2018年5月，時任蔡英文推動成立“國防安全研究院”，也聘季麟連為戰略諮詢委員；去年10月他被當選國民黨主席的鄭麗文聘任國民黨副主席。