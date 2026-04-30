核三安檢進度　台電：與美商西屋5月啟動

台電董事長曾文生30日在台電80周年慶活動致詞。（台電提供） 中評社台北4月30日電／核三再運轉地方說明會日前在屏東舉行，台電董事長曾文生今日表示，核三廠的原設計與設備供應商美國西屋公司5月就會啟動詳細檢查工作，預計今年底完成第一步的檢測，先掌握核三廠總體狀況後再評估後續進度。



核三重啟部分，台電已提出核三廠再運轉計劃，同步進行自我安檢，“核安會”已經受理實質審查，28日在屏東召開首場說明會。



台電30日舉行80周年慶，董事長曾文生表示，台電未來有“三個挑戰、兩個著力點、一個責任”。其中一個著力點是“發電面向的多元化”，除了8火力電廠6個再更新改建，再生能源去年發電量400億度，核能重啟正進行自我安檢。他希望社會能夠信任台電，讓所有能夠貢獻電力方案，都成為選項。



面對未來的挑戰，曾文生說首個挑戰是“氣候變遷與淨零轉型”，2021年全球加快了氣候轉型腳步，2050年要達到淨零。台電必須做更多的減碳工作，而減碳會帶動電力需求增長。



其次“地緣政治與能源韌性”，俄烏戰爭讓地緣政治對能源產生巨大影響，台灣的電力韌性是人民關注的焦點，也是經濟發展的命脈。第三是“AI產業爆發電力需求”，讓台電面臨一波短暫且急促的挑戰。



曾文生強調，三大挑戰下有兩個重要的著力點，一是“發電面向的多元化”，只要能為台灣提供電力的機會與設備，公司一定盡全力提供。目前正加速電廠興建，8個火力電廠中有6個正在施工，這是前所未有的。此外，再生能源至去年底發電量已近400億度。



關於核能機組，曾文生表示，法律修正後可以重新啟動，現正積極進行各項安全檢查與社會溝通。他希望社會能夠信任台電，讓發電更加多元化，所有能夠貢獻電力方案，都成為台電選項。



第二個著力點“供電與都市建設的結合”，曾文生表示，現在用電密度大幅提升，台電希望在都市計劃初期，就能將電力需求擺在較前面的順位討論。例如工程會已協助要求公共建設，如橋樑、快速道路，把電纜附掛納入設計。最後，就是台電永遠有一個責任，“電力穩定供應”，去滿足客戶需求。