扛過瓦斯、水泥　李四川與勞工同場人氣旺

現場勞工代表爭相與國民黨新北市長參選人李四川握手。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月30日電（記者 莊亦軒）中國國民黨新北市黨部30日舉辦“2026模範勞工表揚大會”，中國國民黨籍新北市長參選人李四川成為現場勞工代表們爭先握手致意的對象，一度難以順利走上台發表致辭，李四川人氣很旺。



李四川表示，他曾扛過冷氣、瓦斯跟水泥，還曾經做過水電，是真正從工人階級出身。深知一個城市建設不是靠嘴巴，是靠勞工雙手努力打拼出來，向模範勞工致上最高敬意。



中國國民黨主席鄭麗文、同黨籍新北市長參選人李四川30日下午出席國民黨新北市黨部舉辦的“2026模範勞工表揚大會”。因行程安排，李四川未和鄭麗文同台便先行離開，中國國民黨籍“立委”洪孟楷、張志倫、國民黨新北市議員、國民黨發言人江怡臻出席活動。



李四川在洪孟楷介紹下與在場各縣市勞工代表們一一握手後走上台致詞。



李四川提到，年底要回到新北市來，希望大家共同為新北市打拼，明天五一勞動節全台放假是由國民黨“立院”黨團爭取的，過去身為公務員的李四川若想陪同太太放假只能特別請假，希望大家能支持跟他一樣會做實事的國民黨議員參選人們。



洪孟楷特地清唱一首閩南語歌《為你打拼》，寓意做實事的人絕對不會孤單。他自嘲五音不全幸好沒有當歌手，不然可能有一頓沒一頓。洪孟楷話鋒一轉表示，李四川的手他握過好幾次，並非細皮嫩肉而是拿著鐵錘摸起來略帶粗糙感的手，是會做實事的手。