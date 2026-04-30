軍購鬧內鬨　鄭麗文：韓院長任重道遠很難做

國民黨主席鄭麗文致詞。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月30日電（記者 莊亦軒）中國國民黨副主席季麟連29日在國民黨中常會中提到，“立法院長”韓國瑜若做出賣黨求榮的事，一定大義滅親。中國國民黨主席鄭麗文30日出席“2026模範勞工大會”致詞不避諱談及昨日中常會事件表示，在場媒體都沒有關心今天勞工主角，都在關心昨天中常會季副主席發言、還有軍購案，大家都是幾十年的老同志、老朋友，老同志情誼沒有那麼容易被分化。



鄭麗文表示，昨天季副主席講話稍微衝動了點，其實他也是語重心長，他與韓院長是幾十年的老同志、老朋友，不需要擴大解讀、見縫插針。大家昨天也都送溫暖給韓院長，“他真的是任重道遠，‘立法院長′是很難做的”，在這樣風雨挑戰的路程裡頭，為了兩岸的和平安全發展，為了台灣的“國防”安全努力，國民黨從來都是最負責任的政黨。



國民黨副主席季麟連29日在中常會表示，若韓國瑜做出賣黨求榮的事，黃復興必然挺身而出，大義滅親，開除韓的黨籍，當時一旁的國民黨主席鄭麗文、“立院”黨團總召傅崐萁當下聞言起身發聲緩頰，但未能停止季麟連發言。



“行政院”提出1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》草案，國民黨先前喊出“3800億＋N”，台灣民眾黨團則是4千億版本。國民黨最近為了3800億＋N與8000億版本出現分歧。



鄭麗文30日下午出席在國民黨新北市黨部舉辦的“2026模範勞工表揚大會”，因行程耽誤未能與同黨籍新北市長參選人李四川同台。鄭麗文雖未接受媒體訪問，但在開場致詞中也不避諱提及昨日中常會事件。



鄭麗文表示，昨天季副主席講話稍微衝動了點，其實他也是語重心長，他與韓院長是幾十年的老同志、老朋友，不需要擴大解讀、見縫插針。大家昨天也都送溫暖給韓院長，“他真的是任重道遠，‘立法院長′是很難做的”，在這樣風雨挑戰的路程裡頭，為了兩岸的和平安全發展，為了台灣的“國防”安全努力，國民黨從來都是最負責任的政黨。



鄭麗文指出，國民黨不但會開拓兩岸和平的康莊大道，也會深化與美國的戰略“國防”的合作，這兩者從來沒有矛盾，“我們也不需要自亂陣腳”，國民黨可以充分討論軍購案，但不能跳進民進黨挖的新台幣1.25兆陷阱裡頭，天文數字空白授權不可能接受，國民黨永遠堅守“替台灣爭取堅實的‘國防′力量”這一立場。



鄭麗文提到，大家要對我們的黨團有信心，會用團結的國民黨保衛台灣、開創和平，沒有任何疑問，亦不需要擴大任何突發狀況。為了這片土地、共同的未來，向所有基層勞工拜託要支持年底地方大選。