陸委會：呂禮詩登陸艦涉與陸黨政軍合作

陸委會副主委梁文傑主持記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月30日電（記者 鄭羿菲）台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩23日登上大陸海軍052D驅逐艦烏魯木齊艦，並喊“祖國強大了，台灣就更安全了”。此說法遭綠營痛批。陸委會副主委梁文傑30日表示，《兩岸人民關係條例》禁止任何人與大陸黨政軍機構合作，呂的行為確實構成合作行為之虞，將會同相關單位調查釐清，並請呂說明。



《兩岸人民關係條例》第33條之1規範為：台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得為下列行為：一、與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對臺政治工作、影響“國家安全”或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為。二、與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作行為。三、與大陸地區人民、法人、團體或其他機構聯合設立政治性法人、團體或其他機構。



陸委會30日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，雖然《兩岸人民關係條例》第9條之3規範將官以上不能到大陸參加有損“國格”的慶典活動，並未規範到將官以下軍官，但第33條之1也禁止任何台灣人民、機構與大陸黨政軍機構有合作行為。



梁文傑說，在我們看來，呂禮詩的行為確實構成合作行為之虞，呂在2年前就曾受中大陸方邀請參加珠海航空展，也是發表類似言論。此次受邀參加軍艦展，受邀不是白白受邀，而是因為呂曾是“中華民國”海軍艦長，有宣傳利用的價值，才會多次邀請，“前提”是參觀過後要發表一些祖國海軍很強大、台灣擋不住的說法，我們認為這是“配合宣傳”，將會同相關單位加以調查釐清。



梁文傑指出，針對合作行為的罰則是行政罰，可以連續罰，不是刑事罰，相關事證會在調查過程中請呂禮詩說明，我們當然也會有些旁證。