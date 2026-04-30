鄭麗文表揚模範勞工　賣力幫李四川拉票

國民黨主席鄭麗文出席新北市黨部舉辦的“2026模範勞工表揚大會”。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月30日電（記者 莊亦軒）中國國民黨主席鄭麗文30日出席新北市黨部舉辦的“2026模範勞工表揚大會”，致詞讚許勞工是經濟奇蹟的功臣，並且賣力替黨籍提名新北市長參選人李四川拉票，希望大家支持我們川伯，一棒接一棒，棒棒是強棒，讓新北市更上高峰



鄭麗文30日下午出席國民黨新北市黨部舉辦的“2026模範勞工表揚大會”，與同黨籍新北市議員江怡臻、新北市平地原住民議員參選人吳春譽同台，鄭麗文致詞中提到台灣過往經濟奇蹟離不開高優質勞動力，如何展望未來AI時代也是台灣經濟重大挑戰，



鄭麗文提到，“三句不離本行”拜託大家年底選舉快到了，我們的川伯擔起重責大任，國民黨新北市長侯友宜八年的優異政績不能斷，還要更上一層樓。要如何讓雙北、甚至北北基桃能夠成為國際大都會，需要有前瞻的建設、眼光跨界結合，北北基桃藍營執政全面聯手一定能讓北台灣更上一層樓。台下勞工聽了也熱烈回應。



鄭麗文致詞結束後，台下各縣市勞工代表搶著與鄭麗文合影留念，鄭憑藉身高優勢站在人群中鶴立雞群。



鄭麗文表示，大家也都非常關注勞保對於勞工的保障，一定要讓勞工沒有後顧之憂，更重要的是進入AI時代，很多人擔心AI會取代許多勞工人力，新型態的生產技術模式，包含未來教育如何與AI接軌，也是台灣經濟重大挑戰。



鄭麗文表示，二次世界大戰後台灣一路走來面臨許多嚴峻挑戰，一步一步創造傲視全球的經濟奇蹟最大的功臣就是我們的勞工，非常優質、負責、忠誠的高優質勞動力創造了全世界製造業、服務業的奇蹟，在五一勞動節的前夕不要忘記勞苦功高的勞工們。