余元傑：大陸作品連年出圈　文化輸出靠實力

嘉南藥理科技大學社會工作系教授余元傑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月1日電（記者 蔣繼平）大陸古裝劇《逐玉》近期在台灣爆紅引起討論。嘉南藥理科技大學社會工作系教授余元傑向中評社表示，《黑神話：悟空》、《哪吒之魔童鬧海》也爆紅，作品涵蓋電玩、電影、電視連續劇，代表是很成功的文化輸出，因為目前主流就是大成本製作，大陸人口多、市場大、敢砸錢，作品自然一直出圈被注意到。



余元傑為台灣師範大學三民主義研究所博士。



大陸古裝劇《逐玉》3月在台灣熱播，除了幾乎整個月都持續橫掃3平台iQIYI、Netflix、WeTV收視第一，男女主角張凌赫、田曦薇演出的舊作也都重返收視榜，成為近年台灣少見的追劇現象。張凌赫在台灣圈粉無數，連帶相關小說也熱賣。



對此，余元傑表示，《逐玉》這部劇在台灣很夯並非單一事件，若綜觀這幾年大陸的影視娛樂等作品，從2024年發行的3A動作RPG遊戲《黑神話：悟空》，2025年春節期間上映的動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2），加上這次古裝劇《逐玉》的現象，都是大陸展現相關產業實力與很成功的文化輸出。



余元傑表示，《逐玉》共有40集，報導上看到據傳拍這部劇砸了4億人民幣（超過18億台幣）製作費，可謂大成本大製作。這背後也與大陸市場規模大有關，14億人口、人才多、市場大，加上大陸經濟發展起來，大陸名列全球GDP排名第二，僅次於美國，位居世界第二經濟體，這些都是不爭的事實。



若對比台灣影視文化產業發展來看，余元傑表示，台灣今年熱播的奇幻台劇《乩身》就是與Netflix合作的重點影集，8集總製作預算新台幣1.8億，拍的是海外人士好奇的宮廟文化與“三太子”乩身處理孤魂野鬼與棘手靈異案件的故事。台灣也不是沒有好作品，只是市場規模問題，產業環境每況愈下。