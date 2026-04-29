關注：民進黨討好美國得罪農民　選將為難

針對美國花生將零關稅入台事宜，民進黨雲林縣長參選人、綠委劉建國（前排右三）日前強調，他3月2日已找“農業部長”陳駿季與大宗的花生生產合作社、雜糧合作社討論溝通。（劉建國提供資料照） 中評社台中5月4日電（記者 方敬為）台美對等貿易協定（ART）涉及1482項美國農產品將零關稅入台，隨著花生等項目陸續揭露，讓農民繃緊神經。台灣農業人口多集中在中南部傳統綠營票倉，民進黨政府被動公布受影響品項，顯然是擔心負面效應；賴政府原以為討好美國能換取政治紅利，但本土農業受創卻讓綠營縣市長選將陷入尷尬境地。



有關各國被迫對美國的讓利，《紐約時報》近日分析指出，西方國家領袖如德國總理默茨（FriedrichMerz）等人，在面對美國總統特朗普的強勢要求與地緣政治衝擊時，已逐漸體認到與特朗普保持友好關係的代價愈發高昂。該分析強調，外國領袖正處於“殘酷二選一”困局，是在外交上安撫特朗普，還是回頭討好本土選民？



隨著美伊衝突引發的經濟震盪與關稅壓力，國際政要們開始意識到，為了外部的虛幻紅利而犧牲內政穩定，最終將導致政權根基動搖，然而，觀察當前台灣的施政走向，賴清德顯然選擇了與“國際趨勢相反”的道路，執意走在“討好美國”的極端路徑上。



近年來，台灣幾乎是任美國予取予求，卻鮮少換得實質的對等優惠，從指標性的台積電擴大赴美投資、削弱台灣本土的產業競爭優勢，到攸關食安與民生利益的萊克多巴胺美豬、美牛進口，乃至於放寬發芽馬鈴薯的限制，台灣在談判桌上幾乎是處於單方讓利的情況。



近期美方壓力更是延伸至農業與防衛領域，不僅要求台灣迅速通過創歷史紀錄的1.25兆元新台幣軍購預算，更在台美對等貿易協定中，強推包含花生在內的1482項農產品零關稅或減免措施。這些政策疊加起來，構成了對台灣本土經濟，以及基層農民生計的衝擊。



台灣農業人口集中在中南部地區，也就是綠營傳統票倉，這也讓民進黨選將陷入尷尬處境，如雲林縣長參選人劉建國面對美國花生進口衝擊，也難以替政策辯護，即便劉多次邀請農政單位下鄉座談，但面對零關稅引發的價格雪崩，這些行政應對僅是杯水車薪，對於長年支持綠營的農民而言，賴清德執政為了“外交”紅利輕易犧牲本土農業，恐怕無法諒解。



賴清德選擇討好美國、得罪選民，使得綠營選將必須不斷為執政團隊“親美的代價”收拾爛攤子，此般尷尬的政治氛圍也將逐漸腐蝕綠營票倉。