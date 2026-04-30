台第1季經濟成長率上修至13.69％

台主計總處公布第1季經濟成長率為13.69%，創近39年來新高。（照片：台主計總處網站） 中評社台北4月30日電／行政院主計總處30日公布今年第1季經濟成長率為13.69％，較今年2月預測數11.46％上修2.23個百分點，寫下近39年來新高數，主要受惠出口、投資及民間消費全面優於預期。民間消費方面，普發現金、股市創高及旅遊回溫是三大功臣。



主計總處綜合統計處專門委員江心怡表示，第1季經濟成長最大動能仍來自出口，受AI應用快速擴展影響，帶動相關基礎建設與供應鏈需求大幅提升。以美元計價的商品出口金額達1957億美元，較原先預測1810億美元大幅增加148億美元，年增率高達51.12%，也比原預測高出11.42個百分點，整體商品與服務輸出實質成長35.25%，較預測上修9.87個百分點。



江心怡指出，目前電子零組件、資通訊產品等科技貨品占出口比重已達78.5%，在國際雲端服務商持續擴充AI基礎設施帶動下，出口動能維持強勁。



在投資方面，受惠AI需求持續強勁，台灣廠商加速擴產與研發投入，第1季資本形成實質成長5.2%，較預測增加4.86個百分點。



同時，進口也同步擴大，第1季進口金額達1428億美元，較預測增加127億美元，其中資本設備進口年增33.52%，農工原料增加38.82%，顯示企業投資動能明顯升溫。江心怡表示，“出口強帶動生產與投資，形成正向循環。



民間消費方面，第1季實質成長4.89%，較預測上修2.02個百分點。江心怡指出，主要受惠於普發現金政策、股市創高帶來的財富效果，以及業者促銷活動推升消費動能。



此外，旅遊需求明顯回溫也是關鍵因素，根據統計顯示，今年春節期間（初一至初六）每日平均出遊人次達64.5萬人，較去年同期成長125%；民眾出境人次亦年增19.42%。江心怡表示，今年假期安排更為集中，加上天氣較佳，進一步推升出遊與消費意願。



至於外界關注的國際局勢與傳統產業影響，江心怡表示，目前從第1季數據來看，尚未出現明顯衝擊。她指出，3月部分傳統產業表現略有分歧，但整體影響仍待後續觀察，未來將持續關注國際情勢變化對經濟的影響。