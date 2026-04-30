藍委會美軍火商違遊說法？台官方：立院認定

台“內政部常務次長”吳堂安。（照片：台“內政部”網站） 中評社台北4月30日電／美國在台協會（AIT）安排美國軍工產業代表團與中國國民黨籍“立委”徐巧芯等多位藍委進行閉門會議。新黨副秘書長、桃園市議員參選人游智彬30日赴“立法院”檢舉徐巧芯等違反遊說法。對此，遊說法主管機關台“內政部”說明，被遊說者是“立法委員”，要由“立法院”認定是否符合規定。



新黨主張徐巧芯等人涉違反遊說法第7條跟第15條，最高要被罰新台幣250萬元，並要“立法院”徹查徐巧芯等藍委接受AIT安排，密會美國軍火商，有沒有在“立法院”登記？有沒有跟全台鄉親報告？



對此，“內政部常務次長”吳堂安今天在部務會後記者會上回應，依照遊說法第2條規定，遊說標的限於政策、法令、議案等，軍購會談是否屬於遊說行為，因為被遊說者是“立委”，會由“立法院”來認定，若“立法院”認為符合遊說法規範標的，遊說者須依第13條申請遊說登記，再由被遊說機關審酌是否合於相關規定准駁。



吳堂安舉例，任何人若想向“內政部”相關法規進行遊說，“內政部”會先判斷有無符合遊說法規定，若符合就會安排。而此案的被遊說機關是在“立法院”，要由“立法院”認定是否符合規定。