與賴只差1歲　李四川：常下工地皮膚粗

臉書粉專“政客爽”發文指出，青鳥酸川伯年紀，結果李四川神回“只跟賴清德差一歲，我常常下工地，皮膚比較粗”。(照:政客爽臉書) 中評社台北4月30日電／新北市長選戰負面戰不斷，國民黨李四川頻頻遭對手陣營與側翼以“年紀大”、甚至是P圖成黑道紋身樣貌，在網路上攻擊。不過有網友發現，李四川竟然跟賴清德只差1歲，還自嘲“常常下工地皮膚比較粗”，此一神回讓粉專大酸青鳥翻車“想打年紀打到賴清德”。



有青鳥在社群平台放上賴清德和李四川的照片表示，“剛剛驚訝發現這兩個人只差1歲”，也釣出李四川本尊留言：剛查了，賴清德1959，我1958，差1歲沒錯。我常常下工地，皮膚比較粗，這張臉就是這樣磨出來的。



粉專“政客爽”今天發文指出，青鳥酸川伯年紀，結果李四川神回“只跟賴清德差1歲，我常常下工地，皮膚比較粗”，結果在異溫層留言點讚突破一萬。



粉專指出，李四川最近頻頻用親民的態度回應青鳥同溫層對他的指教，收獲不少好評。最搞笑的是，很多李四川回的貼文因為留言點讚數越來越高，有些青鳥玻璃心就把文章刪除下車。



粉專嘲諷，青鳥想打年紀打到賴清德，建議要嘴年紀先讓賴清德下台，這台車現在很難下車了，“因為綠營自己這題把門焊死了。”



有網友在底下留言，乾脆把幾個人年紀都查了出來：李四川1958年生、賴清德1959年生、韓國瑜1957年生、蔡英文1956年生。還有網友留言說“川伯的回應真的很厚道，點到為止”、“他們都忘了，2018蘇貞昌選新北市時已經70歲了”、“幾歲不是問題，能力才問題”、“青鳥真的很愛戰年紀，蘇巧慧50歲了還在靠快80歲的爸爸跑行程”、“有的人選舉到了哭颱風天屋頂會吹走，結果人民需要幫忙卻叫人家自己爬”。