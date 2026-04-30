藍彰化提名未定　謝衣鳳嗆黨何時有家庭民調

藍委謝衣鳳。（中評社 資料照) 中評社台北4月30日電／中國國民黨彰化縣長提名陷入僵局未解，黨主席鄭麗文近日表示，彰化縣長人選將“直接徵召”，更直言人選即將出爐，不會再拖。多次強調自己是“藍白最強”人選的國民黨籍“立委”謝衣鳳30日接受訪問時表示，“黨中央不順應民意的結果，就會讓民眾對國民黨的不信任度越來越高”；她還提到過去馬英九選“總統”前家人也反對，最後黨還是提名馬，直言國民黨從來沒有在提名前，需要做家庭民調的前例。



2026彰化縣長選戰，相較民進黨已正式提名“立委”陳素月參選，國民黨則在提名陷入膠著。謝衣鳯強烈表態參選，但傳出掌握選舉資源的謝家長輩不支持謝衣鳳參選，也連帶影響國民黨高層決策。



謝衣鳳是目前國民黨內競逐者中民調最高，她多次呼籲黨中央使用民調初選，但鄭麗文在接受網路節目專訪時說，民調的參考有限，已經跟謝家溝通多次，彰化縣長人選“會直接徵召”。



謝衣鳳30日接受《TVBS新聞網》訪問時表示，過去馬英九參選“總統”前，家人也都反對，但“最後國民黨也是提名他”。她說，國民黨從來沒有在提名前，需要做家庭民調的前例，也沒寫在初選辦法中。



謝衣鳳強調，“如果民調長期領先，這也是參考有限，黨中央不順應民意的結果，就會讓民眾對國民黨的不信任度越來越高。”



面對黨中央恐受到家人態度影響決策，謝衣鳳29日受訪時表示，在初選還沒有宣布之前，她仍然是覺得，她一定是要來參選，那也希望說鄭主席可以重視她現在仍然是藍白認為最強的候選人，也有非常強的民調基礎，展現強烈參選到底的決心，謝衣鳳喊話，“我希望黨中央以及鄭主席都可以重視這樣子的事實。”