藍軍內戰？黃健豪：軍購兩版本殊途同歸

藍委黃健豪。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北5月1日電（記者 莊亦軒）針對軍購特別預算規模，中國國民黨內掀起風暴，形成黨中央新台幣“3800億＋N”與部份藍委支持的8千億兩個版本之爭。中國國民黨籍“立委”、台中市長盧秀燕子弟兵黃健豪接受中評社採訪表示，大家目前至少共識上都是，只要美國給出發價書、確定要賣的，原則上我們都會支持，在這前提下把金額壓這麼低，等後續發價書來所有流程又要跑一遍，得很沒必要。



中國國民黨台中市長盧秀燕日前接受專訪稱軍購條例規模應在新台幣8000億到一兆之間，中國國民黨前主席朱立倫對於盧的版本表示，“我覺得很有智慧、很有道理”。



中國國民黨副主席季麟連29日在中常會一席發言掀開國民黨內茶壺裡的風暴，季砲轟同黨籍“立法院長”韓國瑜稱，如果韓國瑜支持8000億元軍購版本“賣黨求榮”，建請開除黨籍。



台中選區出身向來被視為“盧家軍”的中國國民黨籍“立委”黃健豪30日接受中評社採訪，被問到目前國民黨團內部針對“軍購條例”是否有共識。



黃健豪強調，國民黨立場非常明確，“商購”、“委製”這兩部份是全部都不會支持放進特別預算中，不能讓民進黨這樣留用，“就不能這樣偷天換日嘛！不能讓你貪汙嘛！”所以就從這個角度切乾淨，在這個立場下兩邊的版本差距其實沒有很大，只是對於經費的核銷“認知上有點不太一樣而已”。



黃健豪指出，只因為不確定是否有辦法採購就不編列預算，這也是很不合理的事情。擔心的是貪汙、錢亂花，那就把條例文字寫清楚、怎麼核銷、怎麼動支。