陸生考上台大無法讀　邱鎮軍：只能修法解套

藍委邱鎮軍日前接獲考上台大卻無法就讀的陸生家長陳情。（照片：邱鎮軍臉書） 中評社苗栗4月30日電（記者 盧誠輝）南投縣一名張姓陸籍學生今年8月滿18歲必須出境，讓透過繁星推薦計劃已錄取台灣大學的他無法就讀，章家日前透過友人向中國國民黨籍“立法委員”邱鎮軍陳情，邱召開2次跨部會協調會仍無法解套，邱強調，唯一解套方式只能修法，或以結婚管道來規避出境。



南投縣普台中學一位張姓陸籍學生，隨著在台灣投資的大陸父母來台暫居並就學，日前雖已錄取台大，卻因台灣現行法令規定，滿18歲成年後必須出境而無法就讀，讓普台中學師生相當不捨。



張父表示，孩子從小在台灣就學一路到高中考上繁星並錄取台大，知道無法就讀後情緒很沮喪，連學校師生也都感到很惋惜難過。他來台做生意已十幾年，全家人早已融入台灣文化與生活，人際關係也都在台灣，孩子當然希望能在台灣繼續念大學，甚至結婚生子，未來也能為台灣發展做出貢獻。



張父指出，礙於台灣現行法令，孩子8月必須出境離開台灣，還好孩子報考的香港及新加坡大學也都錄取，還有其他選項可以繼續念大學，只是屆時須面臨骨肉分離，會讓他相當不捨。另一名小兒子目前也在台灣就讀高中，成績也很好，但之後也將面臨同樣困境



邱鎮軍“國會”辦公室表示，該案是張先生日前透過苗栗友人來陳情，4月2日召開第一次協調會，與會的陸委會、“教育部”、“移民署”等官員將問題帶回討論，希望能透過專案協助解套；但因法令限制，29日第二次協調會也無結論，只能依法行事。



邱鎮軍提到，依據“移民署”資料，目前在台灣就讀的外籍學生有約6千到7千人，其中就讀高中且滿17歲的陸籍學生有5人，明年也都將面臨此升大學問題，但目前唯一解套方式只能修法，或以結婚管道來規避出境。



邱鎮軍強調，教育是台灣未來根基，優秀人才更是台灣經濟發展重要支柱，如何培養並留住優秀學生、吸引優秀人才來台，是刻不容緩的課題。