台商許弘霖：海南消博會首設台灣館　商機大

長年在大陸經商的中國國民黨大陸事務部顧問許弘霖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月1日電（記者 盧誠輝）第六屆中國國際消費品博覽會（簡稱消博會）4月中剛在海南落幕。長年在大陸經商的中國國民黨大陸事務部顧問許弘霖接受中評社訪問表示，今年消博會首設台灣館，有20幾個台灣優良企業來參展，生意相當好，因消博會門檻高且知名度夠，對台商來說是很大的商機。



第六屆消博會在海南海口舉辦，共吸引約60多個國家地區逾3400個品牌參展，總面積達14.3萬平方米，並首設台灣館。參展者可以進行商品展示和交易，所有商品在消博會展出時可以享受免稅優惠，參展觀眾購買展品時也能享受免稅優惠。



許弘霖強調，這已是他第三次到消博會來參展，銷售成績一次比一次好，產品在大陸的知名度也因此打開了，他今年參展後已接到大訂單把他位在海南倉庫的貨給全包了，且客戶還希望跟他繼續保持長期合作關係，因此他相當鼓勵台商能把握消博會的龐大商機，讓台灣館未來能成為消博會的焦點。



許弘霖，長年在大陸經商，曾任上海台灣同胞投資企業協會常務理事、上海青年聯合會第十屆台灣特邀委員。現為海南鈺程跨境貿易有限公司董事長、台灣鈺程貿易有限公司總經理、來裕企業股份有限公司副執行長、中國國民黨大陸事務部顧問。



他提到，他從2021年第一屆消博會開始參展，後因新冠疫情中斷，2025年第五屆消博會他又來參展，今年已是第三次來參展。這屆消博會共吸引逾26萬人次到場參觀，他光是6天展期的營業額就高達人民幣逾百萬元。



許弘霖指出，這次台灣館是由台灣商業總會理事長許舒博負責招商，在目前兩岸關係氣氛如此不好的情況下，許還能頂住壓力，邀請包括旺旺集團、金門酒廠、老太陽堂與竹葉堂等20幾個台灣優良企業來參展，實在相當不容易。