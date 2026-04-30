關注：軍購多方角力　民進黨角色淡化

賴清德、蕭美琴與美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言等今年農曆年前在賴官邸聚會。（取自AIT臉書） 中評社台北5月1日電（記者 黃筱筠）台灣軍購特別預算規模引起多方角力，藍軍內部意見分歧，上演內鬥戲碼，民進黨在一旁觀戲，但看戲之餘，也凸顯了綠營在軍購預算協調角色重要性減弱，美方反而積極找藍營溝通。一旦軍購特別預算拖延到美國總統特朗普訪華後，屆時美中台三方關係變化，恐怕對民進黨更不利，要過軍購預算更難。綠營看藍營鬥爭之外，也應緊張自己在美方眼中的角色。



中國國民黨副主席、軍系季麟連周三會在中常會點名“立法院長”韓國瑜，很可能是黨中央真的急了，擔心“立法院長”韓國瑜加緊處理軍購特別預算，而且有越來越朝向新台幣8000億元編列的趨勢，一旦在“習特會”之前，“立法院”通過表決匡列8千億軍購特別預算，這是讓美方安心，但對於台灣來說是否有利？未知。



如果等特朗普訪華之後，或是鄭麗文6月訪美回來再談軍購特別預算，會不會對台灣更有利？但到時候恐怕對美方不見得有利，甚至對民進黨更不利。因一再有消息傳出，美國總統特朗普為了對中國釋出善意，可能延宕對台軍購，還一拖就要到美國11月舉行的期中選舉之後。因此，若軍購特別預算條例草案要拖延到習特會之後，屆時的台灣社會氛圍，會不會希望預算規模再往下調降？



軍購特別預算條例規模的匡列，出現幾種數字，民進黨堅決喊價1.25兆，還拉美方背書。國民黨版則是3800億＋N，國民黨“立委”徐巧芯以及台中市長盧秀燕等傾向8000億規模。而美國在台協會一開始提及的數字與民進黨相同，後續則沒有再強調數字，只提及全面性特別條例能增強台灣嚇阻力，美方很可能接受的數字就是8千億左右規模。



至於民進黨要的1.25兆，堅持匡列比美方更多，恐怕有更多盤根錯節的利益牽扯在內。或只是拉高軍購額度，做給綠營支持者看的。但美方為自身利益，無暇顧及民進黨，還特別感謝“立法院長”韓國瑜，就是希望在韓主持議事，讓8千億軍購特別預算能越快通過越好。因此，也傳出韓在5月6日第四度針對軍購預算召集朝野協商之後，若藍白有共識，可能在8日的院會表決處理。

