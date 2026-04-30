雷倩：鄭麗文若退讓軍購案　先前努力歸零

婦聯會主委雷倩接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月1日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨因特別軍購預算引發的劇烈紛爭，中華婦女聯合會主委雷倩向中評社分析指出，表面上是新台幣8千億與“3800億加N”版本之爭，但背後是更深層的國際戰略壓力與黨內路線分歧。國民黨主席鄭麗文目前正承受藍營內部的“恐美派”壓力，這股力量結合了黨內對2026年選舉的務實擔憂，正形成炮打黨中央的嚴峻挑戰。



面對藍營內部的恐美壓力，雷倩認為，鄭麗文看起來絕對不會退讓，因為只要一退讓，代表她連藍營內部都搞不定，還被恐美派予取予求的話，如何能證明她可帶來一個兩岸和平發展的對話和機制性協商的可能性，等於前段時間所有的努力（指鄭麗文訪陸）都要歸零了。



雷倩說，反之，若鄭麗文能在這些壓力下維持立場，反而可能使其成為一條路線的代表人物，在美陸台這三邊大局裡，成為一個重要的支點，美國就會需要和她對話，以前她可能會藉著人際網絡去求見美方人士，但今天鄭麗文只要立場站得硬，美國會找人來求見她。



雷倩為美國賓夕法尼亞大學安娜伯格學院傳播學博士，歷任“立委”、海南大學“一帶一路”研究院高級研究員、美國廣播公司副總裁、信心希望聯盟主席，長期觀察國際政治與經貿議題。



雷倩接受中評社訪問，針對藍營內部的特別軍購預算引發的爭議，她首先從國際政治的大結構切入，指出美國在亞洲的強大存在並未改變，且日本正積極搶佔新的戰略位置，透過美日安保條約的挪移，日本在南西諸島加強軍事布局，離台灣最近的與那國島甚至可能在2030年部署導彈。



美日正在亞洲下一盤大棋，軍事布局都環繞著西太平洋可能的戰爭想定，雷倩說，美國積極布局馬六甲海峽與南海，是為了掌控能源與產業鏈的咽喉點。在此框架下，台灣被要求大幅增加軍費與軍購，其核心目的並非真的能以此打贏戰爭，而是要維持一種軍事的緊張與衝突氛圍。