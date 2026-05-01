盧秀燕前進新竹市　高虹安陪逛新竹漁市場

新竹市長高虹安1日陪同台中市長盧秀燕逛新竹南寮漁市場。（中評社 盧誠輝攝） 台中市長盧秀燕1日到新竹南寮漁市場參訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月1日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安1日陪同中國國民黨籍台中市長盧秀燕逛新竹南寮漁市場，高讚盧是不折不扣的“吃貨”，所以才帶盧到全新整建後的竹風漁市來大啖海鮮，盧則笑說其實她最想吃的是新竹的米粉和貢丸，高則回應早已準備好米粉貢丸要讓盧外帶回台中，希望盧今天在新竹能玩得開心。



盧秀燕1日到新竹參訪，包括高虹安、台中市副市長鄭照新、新竹市副市長林琨瀚和多位國民黨籍新竹市議員都到場陪同。



高虹安和盧秀燕逛完漁市場後受訪時表示，她今天非常高興盧帶著副市長鄭照新等人一起到新竹南寮剛開幕的竹風漁市來體驗吃海鮮。會有這趟參訪行程是因先前與盧請益過台中建國市場等經驗，也到台中新開的綠美圖體驗建築美學，因此今天特別邀請盧來竹風漁市，體驗熱情漁港文化。



高虹安笑說，她知道盧秀燕是一個不折不扣的“吃貨”，因為當她邀請盧時，盧一直問她那邊有什麼可以吃？還說最想吃新竹的米粉和貢丸。她也請盧不用擔心，雖然今天逛漁市場可能吃不到米粉和貢丸，但她已經早就幫盧準備好外帶了，希望盧今天來可以體驗一下新竹市熱情的漁港文化，也可以體驗一下新竹最有名的海風，希望盧市長今天可以玩得開心。



盧秀燕則指出，高虹安是她的好姊妹、好朋友，高在第一次競選的時候，她也親自到新竹是來幫高站台助選，高很用功，當市長之前就曾到台中市去取經，包括剛才講的建國市場轉型過程，還有台中在幼托方面的重視，高都非常用心，所以她看高這四年政績很好，也替高感到開心。

