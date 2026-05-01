盧秀燕前進新竹市　藍議長祝2028凱旋

新竹市議會議長許修睿1日熱情接待台中市長盧秀燕。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月1日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍台中市長盧秀燕1日前進新竹市，她和新竹市長高虹安參觀完新竹南寮漁市場後，緊接著又到竹蓮寺參香祈福，身兼竹蓮寺主委的國民黨籍新竹市議會議長許修睿意有所指地表示，盧今年卸任後一定有更遠大的前程在等待她，希望盧2028凱旋之後，再回來竹蓮寺參拜。



盧秀燕1日前進新竹市，她中午先和新竹市長高虹安參觀完新竹南寮漁市場後，緊接著又到竹蓮寺參香祈福，包括高虹安、許修睿、台中市副市長鄭照新、新竹市副市長林琨瀚、國民黨籍“立法委員”鄭正鈐和多位國民黨籍新竹市議員都到場陪同。



許修睿指出，今天非常開心盧秀燕能到竹蓮寺來參拜觀世音菩薩，大家都知道，盧是新竹的女兒，所以今天非常歡迎盧能回到娘家來，盧跟高虹安的感情特別好，高也常率團到台中市去向盧請益，盧也熱心接待指導，果然是標準的“媽媽市長”風格。



許修睿提到，盧秀燕今年就要卸任了，他相信還有更遠大的前程在等著盧，希望等盧2028凱旋之後，一定要再回來竹蓮寺參拜，到時候他也會熱情款待盧。他相信今天盧一定有感受到新竹市鄉親對她的歡迎，盧不只在台中市人緣很好，在全台各地的人緣都是這麼好。