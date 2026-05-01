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盧秀燕前進新竹市　藍議長祝2028凱旋
http://www.CRNTT.com   2026-05-01 18:27:31
新竹市議會議長許修睿1日熱情接待台中市長盧秀燕。（中評社　盧誠輝攝）
　　中評社新竹5月1日電（記者　盧誠輝）中國國民黨籍台中市長盧秀燕1日前進新竹市，她和新竹市長高虹安參觀完新竹南寮漁市場後，緊接著又到竹蓮寺參香祈福，身兼竹蓮寺主委的國民黨籍新竹市議會議長許修睿意有所指地表示，盧今年卸任後一定有更遠大的前程在等待她，希望盧2028凱旋之後，再回來竹蓮寺參拜。

　　盧秀燕1日前進新竹市，她中午先和新竹市長高虹安參觀完新竹南寮漁市場後，緊接著又到竹蓮寺參香祈福，包括高虹安、許修睿、台中市副市長鄭照新、新竹市副市長林琨瀚、國民黨籍“立法委員”鄭正鈐和多位國民黨籍新竹市議員都到場陪同。

　　許修睿指出，今天非常開心盧秀燕能到竹蓮寺來參拜觀世音菩薩，大家都知道，盧是新竹的女兒，所以今天非常歡迎盧能回到娘家來，盧跟高虹安的感情特別好，高也常率團到台中市去向盧請益，盧也熱心接待指導，果然是標準的“媽媽市長”風格。

　　許修睿提到，盧秀燕今年就要卸任了，他相信還有更遠大的前程在等著盧，希望等盧2028凱旋之後，一定要再回來竹蓮寺參拜，到時候他也會熱情款待盧。他相信今天盧一定有感受到新竹市鄉親對她的歡迎，盧不只在台中市人緣很好，在全台各地的人緣都是這麼好。 


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