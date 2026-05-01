柯文哲回新竹過母親節　拉抬白營小雞聲勢

民眾黨創黨主席柯文哲1日回新竹市老家陪柯媽媽過母親節。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月1日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨創黨主席柯文哲1日回新竹市老家陪柯媽媽何瑞英過母親節，柯媽媽日前因不慎跌倒臥病在床，今天看起來已經可以走動，精神也好很多，柯文哲除了祝福大家母親節快樂外，也藉機拉抬白營小雞聲勢，希望白營在年底選戰可以在新竹市開出紅盤。



柯文哲1日回新竹市老家陪柯媽媽何瑞英過母親節，包括新竹市長高虹安、民眾黨新竹黨部主委邱臣遠、民眾黨籍新竹市議員李國璋、民眾黨籍新竹縣議員林碩彥和白營多位年底將參選新竹縣市議員與鄉民代表的參選人都到場出席。



柯文哲一到場就要主持人先一一介紹所有將代表民眾黨參選的候選人，柯表示，因為上帝沒有辦法照顧每一個人，所以發明了母親來照顧每一個人，每個人都應該謝謝母親在成長過程中對自己的付出，她以後也會常常打電話給柯媽媽，雖然兩個人每次講電話經常都會“熱烈溝通”，但媽媽對孩子總是給最沒有距離的愛，他要祝福大家母親節快樂。



高虹安說，她今天非常高興可以來跟柯媽媽一起慶祝母親節，因為她來到新竹市以後，柯媽媽一直都非常的照顧她，柯媽媽人緣真的很好，不管走到哪裡大家都很喜歡柯媽媽，因此她除了要祝福柯媽媽母親節快樂外，也希望大家都能做柯媽媽最溫暖的後盾。她也要祝福現場所有最優秀的民眾黨參選人，大家都能夠旗開得勝。



邱臣遠指出，剛有媒體問他今天是不是要提前慶祝母親節，但他認為只要有心，每天都可以是母親節，每天給媽媽打一通電話，跟媽媽說“我愛你”是非常重要的，所以他希望以後大家都可以每天打電話給媽媽，也祝福大家母親節快樂，並祝福所有民眾黨參選人今年都能夠馬到成功。