狠嗆民進黨！柯文哲：民眾黨連呼吸都有罪

民眾黨創黨主席柯文哲1日回新竹市老家過母親節來拉抬白營小雞聲勢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月1日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨創黨主席柯文哲和民眾黨主席黃國昌日前在直播中為年底選戰募款，希望目標是新台幣1千萬元，引發熱議。柯1日在新竹市出席母親節活動前受訪表示，對民進黨來講，民眾黨連呼吸都有罪，所以他們講的話聽聽就好，民眾黨還是要盡最大力量來打年底選戰。



柯文哲1日回新竹市老家陪柯媽媽何瑞英過母親節，包括新竹市長高虹安、民眾黨新竹黨部主委邱臣遠、民眾黨籍新竹市議員李國璋、民眾黨籍新竹縣議員林碩彥和白營多位年底將參選新竹縣市議員與鄉民代表的參選人都到場出席。



針對柯文哲和黃國昌日前在直播中說要募款千萬元來打選戰，遭民進黨質疑是把支持者當提款機。柯指出，對民進黨來講，民眾黨連呼吸都有罪，所以他們講的話聽聽就好，其實民眾黨還是一個小黨，而且資源也不夠，所以還是要靠這些小額募款的支持來打這場選戰，因為畢竟選舉還是需要錢。



柯文哲說，民進黨也不用在那裡冷嘲熱諷，他們現在吃香喝辣的、資源很多，但也不要嘲笑民眾黨好像沒有錢的樣子，民眾黨還是會盡我們最大力量來打這場選戰。



至於竹北市長目前藍白兩黨都有多人表態想爭取參選一事，柯文哲強調，竹北市民眾黨一定會派出最強的候選人，至於藍白怎麼合作，當然是兩黨的中央會去處理，他想不只在新竹縣，還有竹北市、新竹市、苗栗縣，這些應該藍白兩黨都有一個區域性的整合計劃，透過合作的方式來處理，但相關細節應該是黃國昌跟周榆修秘書長會去處理。