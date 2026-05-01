高虹安趕場送柯媽媽雞精　為白營小雞打氣

新竹市長高虹安1日趕場出席民眾黨母親節活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月1日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安1日先是陪同中國國民黨籍台中市長盧秀燕到新竹南寮漁市場參訪，並到竹蓮寺參拜，隨即又趕場到台灣民眾黨的母親節慶祝活動，高特別準備了雞精送給柯媽媽何瑞英，祝福柯媽媽身體永遠健康，也藉機拉抬白營小雞聲勢，為新竹縣市所有民眾黨參選人加油打氣。



民眾黨創黨主席柯文哲1日回新竹市老家陪柯媽媽何瑞英過母親節，包括高虹安、民眾黨新竹黨部主委邱臣遠、民眾黨籍新竹市議員李國璋、民眾黨籍新竹縣議員林碩彥和白營多位年底將參選新竹縣市議員與鄉民代表的參選人都到場出席。



高虹安1日中午先是陪同盧秀燕到新竹南寮漁市場參觀，後來高又陪同盧到竹蓮寺參香祈福，接待完盧後，高又隨即馬不停蹄地趕場到民眾黨在新竹市舉辦的母親節慶祝活動，和柯文哲與柯媽媽一起提前慶祝母親節。



柯媽媽日前因不慎跌倒臥病在床，今天看起來已經可以走動，精神也好很多，高虹安特別帶著一盒雞精來送給柯媽媽，祝福柯媽媽身體健康和母親節快樂。高上台致詞時也特別為在場所有的民眾黨參選人加油打氣，祝福所有白營小雞年底選戰都能旗開得勝、心想事成。