關注：高虹安藍白合拚連任　官非再起有隱憂

台中市長盧秀燕送苦瓜和苦茶油祝福新竹市長高虹安先苦後甘。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月3日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安年底將代表藍白陣營爭取連任，1日她先陪同中國國民黨籍台中市長盧秀燕逛新竹漁市場和拜廟，緊接著又趕場和台灣民眾黨創黨主席柯文哲一起陪柯媽媽何瑞英提前慶祝母親節，高藍白通吃爭取選票極大化原本無可厚非，但高近日因官非再起，連任之路仍有隱憂。



高虹安原為民眾黨籍，她因“立委”任內涉嫌詐領助理費案在2024年7月一審遭重判後，隨即宣布退出民眾黨，專心打官司，但在2025年12月二審貪污罪獲判無罪逆轉勝後，直到現在仍未回復民眾黨籍。高曾為此解釋，復職後先以市政優先，黨籍與選舉相關問題會再與黨中央討論。



事實上，高虹安退出民眾黨後仍和白營保持緊密互動，2025年大罷免期間，民眾黨還組成“中央保安隊”全力協助，民眾黨主席黃國昌也多次到新竹市為高站台抗罷。高復職後雖未回復黨籍，但仍被視為白營地方諸侯，高一方面和白營維持良好關係，另一方面也和藍營保持友好互動，想延續藍白選票通吃的氣勢，爭取選票極大化來拚連任。



面對已被民進黨提名的新竹市長參選人、前綠委莊競程挑戰，高虹安雖仍被外界普遍認為贏面較大，但高連任之路也並非十拿九穩，因選戰還未真正開打，民進黨會使出什麼殺招還很難預料，加上高過去因不滿旅美教授陳時奮指控她博士論文涉嫌抄襲，提告誹謗獲不起訴後，反遭陳自訴誣告，高一審遭判10月有期徒刑，二審改判6月，若在年底選前三審定讞，恐將影響高連任資格。



根據《選罷法》第26條第1項第9款規定，“判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢者，不得登記為候選人”。因誣告罪最重本刑7年，並未符合得易科罰金條件，所以若該案三審維持原判，即便法官准許高“易服勞役”，高若在9月4日候選人登記截止日前無法服滿勞役時數，則無法登記參選，將為高的連任之路帶來極大變數。



民眾黨“立法院”黨團為此也積極動起來，趁“立法院”內政委員會近日通過《選罷法》第26條修正草案，擬放寬“受緩刑宣告者”可參選公職外，再擬修正放寬參選對象也包括“受易刑處分者”，若修法順利通過便可為高虹安連任之路的風險完全解套。



至於高虹安遭資策會提告博士論文涉嫌重製、違反著作權一案，一審原判決“超過告訴期”公訴不受理，近日二審改發回台北地院更審，雖也同樣為官司留下變數，但因更審到定讞還有很長的法律訴訟程序要走，所以暫時對高的連任之路不會造成影響。



高虹安這些官司全因2022參選新竹市長而起，如今隨著高即將連任官非再起，也難怪盧秀燕1日到新竹市參訪漁市場後會當著媒體的面忍不住為高抱屈，強調高是最全台最辛苦的政治人物，一路被司法追殺，並送上苦瓜和苦茶油祝福高先苦後甘，高雖自嘲吃苦當作吃補，但想必也是點滴在心頭。