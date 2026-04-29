專論：民進黨害怕上“習特會”菜單

台副“外長”吳志中4月下旬接受彭博專訪表示，台灣憂心被擺在中美峰會菜單上。台官方強調持續密切關注美中互動情形，並且和美方保持密切溝通。(台官方提供資料照) 中評社台北5月3日電（評論員 林淑玲）美國總統特朗普5月中旬訪陸，只差正式官宣。台副“外長”吳志中日前接受彭博專訪憂心表示，“我們最害怕的，就是把台灣擺上習近平與特普談判的菜單上。”在特朗普深陷對伊朗戰爭泥沼、通膨居高不下、支持度崩盤後，台灣被當做美中交易籌碼的可能性愈來愈高，台灣或被交易、或自救，兩條路擺在眼前。



美方釋出特朗普將在5月14日至15日訪華訊息，大陸官方迄今未證實。但從中國外交部長王毅4月30日同美國國務卿魯比奧通電話提及，“元首外交始終是中美關係的‘定盤星’”。魯比奧也稱，“美中關係是世界上最重要的雙邊關係，元首外交是美中關係的核心。”顯示特朗普訪陸官宣應該快來了。



白宮早在今年3月25日就宣布特朗普訪陸，原聚焦美中關係、經貿、技術競爭及地緣政治，未料美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗挑起戰事，到現在還無法停止，最近更演變到美伊互相封鎖全球最重要的石油咽喉霍爾木茲海峽，讓國際原油價格一度漲到每桶120美元，禍及全球經濟，美國人民也受害，特朗普支持度創下新低。



中國常駐聯合國代表傅聰5月1日在聯合國舉行記者會即表示，如果特朗普訪華時霍爾木茲海峽仍然封鎖，海峽問題將成為重要議題。



可看出特朗普很用心在鋪陳訪華行，行前小動作不斷，包括發布新一波對中國半導體禁令、大動作制裁一家向伊朗購買石油的中國公司等，很明顯的，這是他搶先出手拉高談判籌碼的手段。但實際上，包括伊朗僵局、貿易採購振興經濟等，特朗普許多地方要仰賴中國協助。這趟中國行之於特朗普，因伊朗戰事搞不定，軍費如流水，物價節節高，美國國內反彈強烈，比白宮3月下旬宣布出訪期程時更加嚴峻。